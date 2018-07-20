Obruklara rağmen yaşam mücadelesi veriyorlar

Konya Karapınar’da son yıllarda obruk oluşumu arttı. Özellikle Reşadiye Mahallesi’ndeki Karakuyu ve Eşeli bölgelerinde obruk oluşumları sıkça meydana geliyor.

Geçtiğimiz hafta Eşeli bölgesinde 50 metre derinliğinde 70 metre çapındaki obruk bölgede tedirginliğe sebep oldu.

Obruklardan korkmadıklarını ve alıştıklarını belirten çiftçi Hulusi Danışık tarlalarında oluşan obruğa rağmen yonca üretimi yaptıklarını kaydetti.

“Tarıma ve mücadeleye devam ediyoruz”

“Geçtiğimiz yıl 20 metre derinliğinde obruk oluştu" diyen Danışık, şöyle konuştu:

“Şu anda obrukta büyüme yok, işçiler sulama yapıyordu. Tarlanın ortasında boşluk olunca bize haber verdiler. Karapınar’da gelip baktık. İşçiler borudan su gelmiyor dediler. Borunun su vermediğini gördük. Daha sonra tarlanın ortasında Obruk’la karşılaştık.

Yıllar önce bize komşu tarlarda obruk oluşunca korkmadık. Karapınar’ın başka yerlerindeki obruklar korku yaratıyor. Geçen yıl hasat yaptık. Hasat zamanı Obruk’a birkaç metre uzaktan hasadımızı yaptık, tarıma ve mücadeleye devam ediyoruz.”

Kaynak: AA