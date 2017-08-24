O 'Sessiz dünyalar'ın gönüllü eğitmeni

Zonguldak'ta yaşayan ve yüzde 61 işitme kaybı bulunan Utku Erol, gönüllü eğitmenlikle işaret dili bilmeyenlerin sessiz dünyalarına "ses" olmaya çalışıyor.

Tepebaşı Mahallesi'nde ikamet eden Türk işaret dili eğitmeni Erol (25), 2 yaşında menenjit sırasında geçirdiği havale sonrası duyma yetisini büyük oranda kaybetti.

İlerleyen dönemlerde çevresindekilerle iletişim kurmakta zorlanan ve işitme engellilerin yaşadıkları sıkıntıları gören Erol, kendi imkanlarıyla işaret dilini öğrendi.

İşaret dilinin yaygınlaşması ve özellikle bu dili bilmeyen işitme engellilerin öğrenmesi için mücadele veren Erol, engelli olmayan bireylerin yanı sıra özellikle "sessiz dünyalara" gönüllü eğitmenlik yaparak, onlara işaret dili öğretiyor.

Şu ana kadar ulaştığı 40 kişiye işaret dili eğitimi veren Erol, Kozlu Halk Eğitim Merkezi'nin yanı sıra sosyal medya üzerinden eğitimlerine devam ederek, daha çok kişiye ulaşmaya çalışıyor.

İşaret dili bilmeyenlere kendi imkanıyla ulaşıyor

Erol, işitme engellilerin birçoğunun bu dili bilmediğini söyledi. İşaret dilini öğrenmek isteyen engellilere sosyal medyadan ve halk eğitim merkezlerinden ulaşmaya çalıştığını anlatan Erol, boş vakit buldukça çalışmalar yaptıklarını ve zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti.

"Amacım daha fazla insana ulaşmak"

İşaret dilini yaygınlaştırmak için herkesin elinden gelen çabayı göstermesi gerektiğini dile getiren Utku Erol, "İşitme engellilerin kendi aralarında konuşabileceği tek dil işaret dili. Ne bir ses duyabiliyorlar ne de konuşabiliyorlar. Hastanelerde, toplu taşıma araçlarında, bankalarda veya noterlerde olsun işitme engelli gittiği zaman derdini anlatamıyor." dedi.

"Amacım daha fazla insana ulaşmak" diyen Erol, "Sessiz dünyalara ses olabilmek için bir yola çıktım. Ne kadar çok insanlarla karşılaşır, işaret dili öğretebilirsem o derece mutlu olacağıma inanıyorum." ifadesini kullandı. AA