'O gece bizi en çok rahatlatan şey selalar oldu'

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında çok sayıda kişinin şehit edildiği ve yaralandığı Çengelköy'de, darbeciler tarafından iş yeri basılarak rehin alınan tarihi Çınaraltı Çay Bahçesinin işletmecisi Morgül, o gece yaşadıklarını anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında çok sayıda kişinin şehit edildiği ve yaralandığı Çengelköy'de, darbeciler tarafından iş yeri basılarak rehin alınan tarihi Çınaraltı Çay Bahçesinin işletmecisi Fikret Morgül, "Bizi en çok rahatlatan şey selalardı. Selalar susmadığı sürece 'bunlar başarılı olamadılar' dedik. Sabah olunca bizi serbest bıraktılar, kaçıp gittiler. Hiç korku yaşamadım." dedi.

Çengelköy'de sabaha kadar darbecilere karşı verilen mücadelede semt karakolunu korumaya çalışırken birçok arkadaşını şehit veren Morgül yaptığı açıklamada, aradan bir yıl geçmesine rağmen 15 Temmuz'u unutamadığını söyledi.

O gece darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü askerlerin vatandaşlara ateş açacağını düşünmediklerini ancak yanıldıklarını dile getiren Morgül, çöp konteynerlerini barikat yapan darbeci askerlerin ateş açarak semt karakoluna ilerlemeye çalıştığını ifade etti.

"Paspas gibi dövdüler"

Bunun üzerine mahalledeki vatandaşların telefonlara sarılarak yakınlarını Çengelköy'e çağırdığını, böylelikle bölgede ciddi bir yoğunluk oluştuğunu vurgulayan Morgül, vatandaşların kalabalıklaşması üzerine askerlerin karakola arkadan giriş yapmayı denediğini ancak başarısız olduğunu anlattı.

Kendisinin de o gece iş yerinde rehin alındığını belirten Morgül, "Saat 02.00 gibi FETÖ'cü askerler ateş açmaya başlayınca insanlar iyice dağıldı. O arada ben dükkana geçtim. Üstüm hep kandı, üstümü değiştirecektim. Bir şeyler olacaktı, kanlı elbiselerle bunların eline düşersek bizi öldürebilirlerdi. Tam üstüme bir şeyler giydim ki askerler dükkanı bastı ve bizi esir aldılar. Sonra getirdiler karakolun önünde caddeye yatırdılar. Belki 70-80 kişi oluşmuştu orada. Sabaha kadar sokakta buldukları, yakaladıkları herkesi getirdiler burada paspas gibi dövdüler." diye konuştu.

Morgül, bölgedeki darbeci komutanın vatandaşları, "Bizim inimize girecekti, hadi bakalım girecek in bulabilecek mi?" diyerek darbettiğini söyledi.

"Örgüt üyeleri iş yerimi adeta sebil olarak kullandı"

Morgül, darbe girişimindeki örgüt üyelerinin iş yerini adeta sebil olarak kullandığını, dolapta ve kafede ne varsa tek kuruş vermeden yediklerini ve karşı çıktığında da kendisine, "Yürü, dükkanın mı var senin? İhtilal olmuş sen dükkanından bahsediyorsun." diyerek tepki gösterdiklerini aktardı.

Darbeci komutanın sabaha karşı gelen bir telefon karşısında sinirlendiğini, ardından da bölgeden uzaklaşmaya çalıştığını ifade eden Morgül, "O gece bizi en çok rahatlatan şey selalardı. Selalar susmadığı sürece 'bunlar başarılı olamadılar' dedik. Sabah olunca bizi serbest bıraktılar, kaçıp gittiler. Hiç korku yaşamadım. Yanımdaki eleman 'bir şey verin de bunlarla çatışalım' diyordu. Çocuk gitti göğüsüne isabet eden mermiyle yaralandı." diye konuştu.

"Dünya, Türk milletinin topla tüfekle bastırılamayacağını gördü"

Darbelere artık Türk milletinin taviz vereceğini düşünmediğini vurgulayan Morgül, şöyle devam etti:

"O gün biz sokakta kimlerle beraberdik? Hiç beklemediğimiz gençler, tanımadığımız gençler canla başla darbecilere karşı durdu. O gece Çanakkale ruhu yaşandı burada. Dünya, Türk milletinin topla tüfekle bastırılamayacağını gördü. Onlar birkaç kişiyi vurdum mu gerisi dağılır gider diye düşündüler ama yanıldılar. Yere düşen her insanın arkasından yüzlerce insan meydana geldi. Çengelköy'de insanlar mermiden, karşının gücünden korkmuş olsa bu kadar ölü olmazdı. Bizim insanımızın bundan sonra böyle bir olaya taviz vereceğini düşünmüyorum."