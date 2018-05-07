Nurettin Topaloğlu, "Kanka" adını verdiği yavru tilkiyi her gün besliyor

Nurettin Topaloğlu, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Zorlu Köyü'nde yaşıyor. Bir akşam evinin önüne yavru bir tilki geldi. O gün, tilkinin karnını doyurmasıyla dost oldular.

Yavru tilkiye "Kanka" adını veren Topaloğlu, "O artık evin bir ferdi, benim arkadaşım" diyor.

3 aydır her gün 2-3 kez Topaloğlu ailesinin evine gelen tilkiye ev halkı da alıştı.

Topaloğlu, yavru tilkiye düzenli olarak et ve peynir gibi yiyecekler verdiğini söylüyor.

"Zamanla ürkekliği geçti, bizlere alıştı. Hatta o kadar alıştı ki evimizin içine bile girmeye başladı. Bizde onla konuşuyor ve onu besliyoruz. İyice alıştırdıktan sonra ona bahçede bir kulübe yapmayı bile düşünüyorum."

Kaynak: İHA