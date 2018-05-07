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Buradasınız : » » Nurettin Topaloğlu, "Kanka" adını verdiği yavru tilkiyi her gün besliyor

Nurettin Topaloğlu, "Kanka" adını verdiği yavru tilkiyi her gün besliyor

Artvin'de yaşayan Nurettin Topaloğlu, bir akşam evinin önünde yavru tilki gördü. Hayvanın karnını doyurmasıyla başlayan dostlukları 3 aydır sürüyor.

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Nurettin Topaloğlu, &quot;Kanka&quot; adını verdiği yavru tilkiyi her gün besliyor

Nurettin Topaloğlu, Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Zorlu Köyü'nde yaşıyor. Bir akşam evinin önüne yavru bir tilki geldi. O gün, tilkinin karnını doyurmasıyla dost oldular.

Yavru tilkiye "Kanka" adını veren Topaloğlu, "O artık evin bir ferdi, benim arkadaşım" diyor.

3 aydır her gün 2-3 kez Topaloğlu ailesinin evine gelen tilkiye ev halkı da alıştı.

Topaloğlu, yavru tilkiye düzenli olarak et ve peynir gibi yiyecekler verdiğini söylüyor.

"Zamanla ürkekliği geçti, bizlere alıştı. Hatta o kadar alıştı ki evimizin içine bile girmeye başladı. Bizde onla konuşuyor ve onu besliyoruz. İyice alıştırdıktan sonra ona bahçede bir kulübe yapmayı bile düşünüyorum."

Kaynak: İHA

Etiketler: tilki, Nurettin Topaloğlu, kanka, artvin
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