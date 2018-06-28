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Normal doğum yapamayan iki kedinin hayatını belediye kurtardı

Çankırı Belediyesi iki gün boyunca doğum yapamayan iki kedi için seferber oldu. Kedilerden birinin yavruları anne karnında öldü, diğer kedi ise üç yavrusuna kavuştu.

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Normal doğum yapamayan iki kedinin hayatını belediye kurtardı

Mobil ambulans ile sokak hayvanlarının bakım, teşhis ve tedavilerine hız kazandıran Çankırı Belediyesi, bu kez kediler için seferber oldu. Belediye, doğum yapamayan iki kedinin hayatını kurtardı.

İki gün boyunca doğum yapamayan iki sokak kedisini belediye veteriner hekimi acilen operasyona aldı.

Kedilerden birinin yavrularının anne karnında öldüğü tespit edilirken, diğer kedi ise zorunlu sezaryen sonrası üç yavrusuna kavuştu. Anne kedilerin ve yavruların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, doğum yapamayan kedileri vatandaşların ihbar ettiğini ve bunun üzerine harekete geçtiklerini söyledi:

“Doğum yapamayan kedilerin ihbarı üzerine, veteriner hekimimiz operasyonla kedilere müdahale etti. Bizim hizmet anlayışımız her canlının iyi ve kötü tüm koşullarında yanında olabilmek üzerine kurulu."

Kaynak: İHA

Etiketler: sezaryen, mobil ambulans, kedi, Çankırı belediyesi
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