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Buradasınız : » » Nisan ayında karda heyecanlı yarış

Nisan ayında karda heyecanlı yarış

Hakkari'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çeşitli yaş kategorilerinde 20 sporcunun katılımıyla kayak yarışması düzenlendi.

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Nisan ayında karda heyecanlı yarış

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Merga Bütan Kayak Merkezi'nde çeşitli yaş kategorilerinde 20 sporcunun katılımıyla kayak yarışması düzenledi.

Kente 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Sporcular, yarışlarda dereceye girebilmek için büyük çaba gösterirken, bazı kayakseverler de nisan ayının son günlerinde güneşli havada kayak yapmanın tadını çıkardı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödüllerini veren Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, kentin kayak sporuyla ilgili potansiyelini ortaya koymak ve batı illerindeki kayakseverleri bölgeye çekmek amacıyla ilk kez çeşitli yaş kategorisinde yarışma düzenlediklerini söyledi.

Mayıs ayına iki gün kalmasına rağmen halen merkezde kayak yapabildiklerini dile getiren Toprak, şöyle konuştu:

"Halen pistimizde bozulma, açılma yok. Rahatlıkla kayak yapılabiliyor. Türkiye'nin çoğu yerinde deniz mevsimi açıldı. Hakkari'de bahar ayı gelmesine rağmen dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Hakkarimizin kendine has bir coğrafyası ve iklimi var. Aynı anda hem kış hem de yaz sporları yapılabiliyor. Kayak merkezimizde kalın bir kar tabakası olmasından dolayı kayak devam ediyor."

Vali Toprak, daha sonra beraberindekilerle kayak takımlarını giyerek pistin zirvesinde kayak yaptı. Bu sırada bir kişinin de eriyen kar sularının oluşturduğu su birikintisine girdiği görüldü.

Etiketler: Hakkari, kayak yarışması
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