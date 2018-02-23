Nikah törenlerine üniformalarıyla geldiler

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim gören Astsubay Çavuş Esra Mert ile Eğirdir Dağ Komando Okulunda eğitim gören Uzman Çavuş Kerim Kancı'nın nikahı, Elbistan Belediyesi Evlendirme Memurluğunda kıyıldı.

Törene üniformalarıyla katılan çiftinin nikah şahitliğini Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert yaptı.

Esra astsubay, vatana ve mesleklerine olan sevgilerinden dolayı nikaha üniformalarıyla gelmek istediklerini belirtti.

Ailelerinin de kendileriyle gurur duymasını istediklerini ifade eden Mert, "Ben öğretmenlik okudum. Çok kutsal bir meslekten çok daha kutsal bir mesleğe geçtim. Vatanıma ve milletime bu şekilde hizmet etmek için buradayım. Başka bir hizmet adayı ile birlikte hayatımızı birleştirdik." dedi.

Uzman Çavuş Kerim Kancı ise eşiyle askeri okul sınavlarında tanıştıklarını söyledi.

Ömür boyu mutluluk için bir araya geldiklerini dile getiren Kancı, "Şu an içerisinde bulunduğum durum, bana çok farklı hisler yaşatıyor. Nikah törenine askeri üniformalarımızı giyip gelmek, eşimin fikriydi. Bizim insanımız askerini ve polisini çok sever. Bir farklılık yaratmak düşüncesiyle buradayız." dedi.

Yüzbaşı Sinan Sert de genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Silah arkadaşlarının mutlu günlerinde yanlarında bulunmaktan mutluluk ve onur duyduğunu dile getiren Sert, "Yüzlerindeki bu tebessümün artarak ömür boyu devam etmesini diliyorum" diyerek nikah cüzdanını geline verdi.

Genç çiftin düğünün ise ağustos ayında yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA