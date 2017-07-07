Nikah salonlarında 07.07.2017 yoğunluğu

Denizli'de evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 59 çift, 7 Temmuz'da hayatlarını birleştirdi.

İncilipınar Nikah Salonu'na gelen 59 çift, evlenmek için 07.07.2017 tarihini seçerek ömür boyu mutluluk için "Evet" dedi.

Kendilerine uğur getirmesi ve unutamayacakları bir gün olması için bu tarihini seçtiğini belirten ve aylar önce bu gün için tarih alan çiftler 5 dakikada bir kıyılan nikah için sıra bekledi.

Mutluluklarını özel bir günle daha da anlamlı kılmak istediklerini söyleyen Mehmet Akif Şarbak, hayatının dönüm noktası olan bu anı unutulmaz kılmak için bu tarihi seçtiklerini söyledi.

Nikah için 3 ay önceden sıra aldığını ifade eden Şarbak, "Bugün bizim en güzel günümüz. Onun için özel olmasını istedik ve bu özel günü seçtik." dedi.

Betül Şarbak da eşiyle böyle bir günde evlendiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Sıra bekleyen çiftlerden Erhan Demiralan bugünün kendileri için çok önemli bir gün olduğuna vurgu yaparak, "Ben 5 ay önce bu tarihi belirledim ve başvuru yaptık. Tek kişilik hayatımıza iki kişi devam edeceğiz. Aslında evilik yıl dönümünü unutmamak için bu tarihi seçtim diyebiliriz. Ayrıca eşim bu tarihte nikah kıymazsak evlenmeyeceğini söyledi." diye konuştu.

Duygu Demiralan ise bu fikrin eşinden çıktığını kendisinin de bunda ısrar ettiğini anlatarak bu tarihi asla unutamayacaklarını ifade etti.

Antalya

Antalya merkez ve ilçelerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler, nikah salonlarında yoğunluk oluşturdu.

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, nikah salonlarında sıraya girdi.

Çiftler, evlenmek için 07.07.2017 tarihini seçti. Mutluluğa "Evet" diyen 185 çift, Antalya'nın da plaka numarası olan özel tarihte evlenmenin sevincini yaşadı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 07.07.2017'nin özel bir tarih ve Antalyaspor'un da kuruluş yıl dönümü olduğunu belirterek, nikah salonlarında yoğunluk yaşandığını söyledi.

Merkez ilçelerden Muratpaşa Belediyesi nikah salonunda nikahları kıyılan 36 çifte, Antalyaspor forması hediye edildi.

Alanya ilçesinde evlenenlerden 3'ünün yabancı uyruklu gelin olduğu öğrenildi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çiftlere mutluluk diledi.

Nikah törenlerin akşama kadar süreceğini belirten Yücel, "Kıyılan nikahların yüzde 10-15'i yabancı evliliklerden oluşuyor. 79 milletten insanın yaşadığı Alanya, artık kültürlerin, dillerin, dinlerin birlikteliğinin de bir göstergesidir." dedi.