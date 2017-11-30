  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Nijer'e gönüllü giden Türk doktorun gözyaşları

Nijer'e gönüllü giden Türk doktorun gözyaşları

Türk doktor, gönüllü olarak Nijer'e gitti. Bir bebeği verdiği su ile hayata döndürdü. 'O bebeğin bakışına yürek dayanmaz' diyen doktor, göz yaşlarına boğuldu.

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Bir Türk doktorunu gözyaşlarına boğan olay, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Nijer'de yaşandı.

Annesinin idrarını yapamadığı için doktora götürdüğü çocuğa, gönüllü olarak Türkiye'den Nijer'e giden bir doktor baktı.

Bebeğin susuzluktan ölmek üzere olduğunu fark eden doktor, ona su verdi.

Susuzluktan kımıldayamaz hale gelen bebek, Türk doktor sayesinde yeniden hayata tutundu.

Kahramanmaraşlı doktor Mehmet Büyükçapar, o anki duygularını şu sözlerle anlattı; 

"Gönüllüler Vakfı ile Nijer'e gitmiştik. 15 günlük orada hizmet için, bu yardım için gitmiştik. Orada yaklaşık 10 gün sonra bu çocuk geldi. Çocuk bana idrar yapmıyor diye geldi, susuzluktan ölüyordu. Annesi su vermemiş. Hemen çocuğun ağzına suyu dayadım, çocuk suyu içer içmez bir bana bir baktı, Allah ben o anda gittim, o anda gittim, Ya o çocuğun o bakışına hiç kimsenin yüreği dayanmaz."

Doktor Mehmet Büyükçapar, Nijer'de gönüllü faaliyetlerde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. 

Büyükçapar, "Dünya bizden hizmet bekliyor. Elhamdülillah Türkiye dünyanın her tarafında nerede mazlum, mağdur varsa yardıma koşuyor." dedi. 

Kaynak: TRTHABER 

Etiketler: Türk doktor, sosyal medya, Nijer, minik bekek
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