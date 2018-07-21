Niğde'nin tescilli 'ilk mor' patatesi

Dünyanın çeşitli ülkelerinde kırmızı, mor renge sahip patatesler yetiştiriliyor. Niğde'de ise patateste fark yaratmak amacıyla mor renkli patates üretildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile özel sektör iş birliğinde geliştirilen mor patates cinsini, Tarım ve Orman Bakanlığı tescilledi.

Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, patates ıslah seralarında kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Patateste özellikle kurak arazilere, yüksek sıcağa toleranslı, sanayilik kullanıma uygun yerli çeşitleri geliştirmeye çalıştıklarını anlatan Çalışkan, patates geliştirme sürecinin yaklaşık 12 yıl sürdüğünü vurguladı.

İnsanlar sağlıklı gıdalara yöneliyor

Çalışkan, dünya genelinde sağlıklı gıdalara yönelişin olduğundan bahsederek, şöyle konuştu:

"Biz de patateste bu anlamda bir fark yaratma amacıyla renkli patates ıslahı ve çeşit ıslahı konusunda çalışmaya başladık. Bu anlamda da ilk ürünlerimiz olan özel sektörle birlikte geliştirdiğimiz mor etli çeşidimizin tescili amacıyla geçen yıl Tarım ve Orman Bakanlığı'na başvuru yaptık. İlk değerlendirme sonucunda da çeşidimize bakanlık üretim izni verdi."

Patatesin adı 'ilk mor'

Patates çeşidinin isminin 'ilk mor' olarak kayıtlara geçtiğini anlatan Çalışkan, şunları anlattı:

"Türkiye'deki ilk mor renkli çeşidi geliştirdiğimizi öne çıkarmak amacıyla da böyle bir isim koyduk. Dünyanın çeşitli ülkelerinde kırmızı, mor et rengine sahip patateslerin geliştirildiğini görüyoruz. Türkiye'de ise ilk defa özel sektörle birlikte fakültemizin yapmış olduğu çalışma sonucunda böyle bir çeşit geliştirilmiş oldu. Bu nedenle de ismini 'ilk mor' koyduk. Bunun dışında kırmızı, pembe gibi değişik renklerde renkli patates konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın bir zaman içinde de farklı renklerdeki çeşitlerin tescil başvurusunu yaparak üretim izni almayı hedefliyoruz."

"Tadının normal patatesten farkı yok"

Renkli patateslerin daha sağlıklı olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Aynı türe ait bitkiler bunlar. Sadece renk açısından farklı. Patates, anavatanı Peru'da yaklaşık 10 bin yıldır yetiştiriliyor ve çok farklı genetik kaynaklar var. Burada bulunan renkli patatesleri getirerek, herhangi bir suni müdahale yapmadan bu renkli çeşitleri diğer ticari çeşitlerle melezleyerek bu şekilde renkli et rengine sahip çeşitleri geliştiriyoruz. Bunların en büyük özelliği antioksidanlar açısından çok zengin olması" dedi.

Çalışkan, geliştirdikleri mor patatesin tadının normal patatesten farklı olmadığından da bahsetti.

Kaynak: AA