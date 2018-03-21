Nevruz Bayramı etkinliklerle kutlanıyor

Iğdır'da, Vali Enver Ünlü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen kutlama program, katılımcıların Iğdır Valiliği önünden Belediye Meydanı'na kadar yaptığı yürüyüşle başladı.

Ünlü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren kutlamalar, Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki alanda devam etti.

Vali Ünlü, burada Orta Asya'da kullanıldığı belirtilen yöresel kıyafeti giyerek yaptığı konuşmada, katılımcıların ve Türk dünyasının bayramını tebrik etti.

Nevruz Bayramı'nın insani duyguların yürekleri ısıttığı, bolluğun, bereketin ve baharın gelişinin müjdecisi olduğunu belirten Ünlü, "Doğanın canlanışı, renk cümbüşünün gözlerimizi kamaştırması ve dostluğun, muhabbetin sıcaklığı bu dönemde daha da belirginleşmektedir. Bu kutlu bayramda bereket ve sevgi kenetlenmekte, dayanışma ve yardımlaşma bütünleşmekte, saygı ve nezaket iç içe geçmektedir. Baharın gelişini ve toprağın uyanışını şiddet ve nefretin gerekçesi kılanlara inat bu güzel günde milletçe sevginin, barışın, kardeşliğin evrensel dilini yüceltiyor, her türlü şiddet ve terörün karşısında olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz" diye konuştu.

Programda, ateş üzerinden atlama, yumurta tokuşturma, demir dövme gibi geleneksel adetler yerine getirildi.

Etkinlik, katılımcıların kurulan tanıtım stantlarını gezmelerinin ve düzenlenen halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Erzincan

Erzincan'da ise valilik, belediye ve Erzincan Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Nevruz Şenliği" kutlamaları, renkli görüntülere sahne oldu.

Saat Kulesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda Erzincanlı katıldı.

Atlı cirit ekipleri ile Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın da destek verdiği yürüyüş sonunda, Arslantaş, Başsoy ve Çapoğlu nevruz ateşini yakıp sembolik olarak çekiçle örs üzerinde demir dövdü.

Katılımcılar, yürüyüşün ardından Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi'ndeki Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi salonuna geçti.

Arslantaş, "yeni bir bahara başlanırken kırgınlık ve küskünlüklerin unutulup bu coşkunun bütün insanlığa barış ve esenlikler getirmesini" temenni etti.

Program, yapılan konuşmalarla sona erdi.

Ardahan

Ardahan'da ise Ardahan Üniversitesi (ARÜ) kampüsünde yapılan kutlamalara çok sayıda öğrenci katıldı.

Öğrencilere etli pilav, tatlı ve ayran ikram edilen etkinliklere özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin yöresel kıyafetleriyle katılıp halk oyunları gösterisi sunması renkli görüntülere sahne oldu.

Açık havada yapılan kutlamalarda öğrenciler doyasıya eğlenip halay çekerek yeni baharın gelişini kutladı.

Niğde

Niğde'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, güreş ve karate gösterisi sundu, Niğde Belediyesi Mehter Takımı marş seslendirdi.

Okul Müdürü Harun Kısacık ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Halis Erçatım'ın örs üzerinde çekiçle demir dövdüğü etkinlikte, öğrenci ve öğretmenler nevruz ateşinden atlandı.

Kısacık, "Bugün, geceyle gündüzün eşit olduğu, sıcaklıkların artmaya başladığı gün. Bugünlerde doğa canlanıp uyanmaya başladığından nevruz günleri baharın da başladığı günlerdir. Atalarımız yeni bir hayat, yeni bir başlangıç demek olan bu tarihi günü, aynı zamanda Ergenekon'dan çıkış bayramı olarak da kutlamışlardı" dedi.

Kırşehir

Kırşehir'de Valilik binası önündeki etkinlikte, Kırşehir Abdallar Müzik ve Oyun Topluluğu'nun davul zurna ekibi ve okçuluk grupları gösteri sundu.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, baharı müjdeleyen nevruzun bin yıldır kutlandığını söyledi.

Nevruzun, kainatın dirilişini sembolize ettiğini, 21 Mart'ta toprağa can geldiğini belirten Şentürk, "Nevruz kutlamaları Türk milletinde diriliştir. Türklerin Ergenekondan çıkış günüdür. Tüm illerde ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde de bağımsızlığı ve kurtuluşu simgeleyen bir milli bayram olarak da kutlanıyor. Bin yıldan fazladır kutlanan bu bayram, insanlarımızı birleştiriyor ama terör örgütlerinin sahip çıktığı gibi onlara ait bir mevzu asla değildir. Milli kültürümüzde olan bir bayram, şölendir. Milli birliğimizin beraberliğimizin de bir vesilesidir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Daha nice bin yıllar böyle şölenleri kutlarız İnşallah" dedi.

Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Salahaddin Bekki de Nevruz'un önemi, tarihteki yeri ve Türk coğrafyalarında kutlanmasıyla ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, Vali Şentürk ve protokol üyeleri demir dövdü, öğrenciler nevruz ateşinden atladı, katılımcılara Ahi helvası ikram edildi.

Kayseri

Kayseri'de Erciyes Üniversitesince (ERÜ) Sabancı Kültür Sitesi önünde gerçekleştirilen kutlama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven, baharın gelişini temsil eden Nevruz Bayramı'nın çok büyük bir coğrafyada kutlandığını söyledi.

Nevruzun Türk kültürü için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Güven, "Nevruz, her ulusun kendi kültürüyle özdeşleştirip sembolleştirdiği ve özü itibariyle baharın gelişinin kutlandığı bir gündür. Nevruz, bolluğun, bereketin sembolüdür. Nevruz'da farklı geleneklerle yapılan kutlamalar bugüne ayrı bir coşku katmaktadır. Geleneklerimizi, göreneklerimizi gelecek nesillere aktarmalıyız. Sevincimiz hepimizin sevinci, hüznümüz hepimizin hüznüdür. Bugünün tüm mazlum milletlere huzur getirmesini diliyorum" dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş da nevruzun bir Türk bayramı olduğunu ve Türk Cumhuriyetleri'nde resmi bayram olarak kutlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Türk Cumhuriyetleri'nden Kayseri'ye eğitim için gelen öğrenciler, ülkelerinin bayraklarıyla gösteri sundu.

Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve öğrenciler, nevruz ateşinden atladı.

Kaynak: AA