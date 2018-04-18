Netflix 125 milyon aboneye ulaştı

Netflix'in verilerine göre, 2018'in ilk çeyreğinde dünya genelinde yaklaşık 7 milyon 410 bin yeni abone alan platform, 2017'nin Ocak-Mart döneminde 178 milyon dolar olan net karını 290 milyon dolara ulaştırdı.

Netflix ayrıca, yılın ikinci çeyreğinin sonunda dünya genelinde toplam abone sayısının yaklaşık 131 milyona yükselmesinin öngörüldüğünü de belirtti.

Türkiye üzerinden de özel reklam ve tanıtım çalışmaları yapan Netflix, yakında ilk Türk dizisine de imza atacak.

İnternetle ilgili yeni yasal düzenlemeye göre, Türkiye’de internet üzerinden yayın yapan tüm platformlar RTÜK kurallarına tabi olacak.

RTÜK üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy, "Yeni yasa Netflix gibi yabancı yayıncıları da kapsıyor mu?" sorusuna, "Evet. Yasaya göre Türkiye’de internet üzerinden yayın yapan tüm platformlar RTÜK kurallarına tabi olacak. Netflix de bu düzenleme içinde. Yayınlanan içerikler RTÜK tarafından denetlenecek. Kurallara uymayanlar hakkında çeşitli yaptırımlar uygulanabilecek" yanıtını vermişti.

Kaynak: TRT Haber