Nesli tükenmekte olan toy kuşu koruma altına alındı

Muş'ta Berce Alparslan Tarım İşletmesinde yaralı halde bulunan toy kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parkalar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Dünyanın uçabilen en ağır kuş türlerinden olan toy kuşunu yaralı vaziyette bulduğunu ifade eden Berce Alparslan Tarım İşletmesi personeli Recep Mergen, "Burada 64 bin dekar arazimiz var. Bu arazilerde telli turna ve toy kuşları koruma altında bulunmaktadır. Arazimizde yaralı halde bir toy kuşu bulduk. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerini aradık." dedi.

Yaralı toy kuşunu teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Memuru Mithat Tetik de, "Yaralı olan bir toy kuşu için bizi aradılar. Bizde gelip kuşu teslim aldık, Van'a göndereceğiz. Tedavisi bittikten sonra da doğaya salacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA