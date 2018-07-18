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Nesli tükenme tehlikesi altındaki 'Çinçilla'ları sanal ortamda satıyorlar

Dünyada nesli tükenen hayvanlar arasında yer alan, koruma altındaki Çinçilla adlı kemirgen hayvanların sanal ortamda satışa çıkarılması tepki topladı.

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Nesli tükenme tehlikesi altındaki Çinçillaları sanal ortamda satıyorlar

Türkiye'ye yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen Çinçilla'lar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 

Kökeni aslen Güney Amerika olan ve önceleri mavimsi boz postu yüzünden avlanması nedeniyle nesli tükenme aşamasına gelen Çinçilla'lar, 200 liradan satılıyor.

Sanal ortamda ilan veriliyor

Çinçilla'ları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekti:

"Yavrularımızı 2 ay anne sütü aldıktan sonra Türkiye'nin her yerine otobüs ile garantili olarak gönderiyoruz. Şehir dışı gönderimlerde artı 40 TL gönderim ücreti oluyor. Ankara elden teslim imkanı vardır. Davranış olarak sincap ile bire bir aynı olan bu son derece sevimli bebekler, koku yapmıyor, tüy dökmüyor ve bakımları son derece kolay', 'Aşırı derecede sincaba benzerliği ile dikkat çeken bu kemirgen türü ülkemizde yeni yeni dikkat çekmekle birlikte ciddi şekilde ilgi görmektedir. Yemlerini elleri ile tutarak yiyor. Ter bezleri olmadığı için terlerini tüyleri ile atıyorlar. Bunun için ise özel toz kullanılıyor. Haftada 3 gün kafesine bir tabak içerisinde toz koyun ve onların banyo dansını izlemeye başlayın. Türkiye'nin her iline sorunsuz şekilde gönderim imkanımız vardır."

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, Çinçilla satışının tespiti halinde, hayvan başına 6 bin 306 lira ceza uyguladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Etiketler: çinçilla
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