Nesli tehlikede olan alaca sansar görüntülendi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için yapılan arazi denetimi ve yaban hayatı gözlemi yapılıyor.

Aksaray'daki çalışmalar sırasında, nesli tehlikede olan alaca sansar (Vormela peregusna) görüntülendi.

Alaca sansar, kendini savunma durumunda kaldığında yaydığı kötü koku nedeniyle kokarca olarak da biliniyor. Genellikle sürüngen ve tarla kemirgenleriyle besleniyor.

Alaca sansar, yiyecek kaynaklarının azalması ve yaşam alanlarının daralması nedeniyle küresel tükenme riskleri yüksek olan türlerin sınıflandırıldığı "IUCN Red List Categories and Criteria"nın kırmızı listesinde yer alıyor. Türkiye'de Trakya, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde bulunuyor. Dünyada ise Güneydoğu Avrupa, İran, Afganistan, Türkmenistan, Moğolistan ve Kuzey Çin'de görülüyor.

Kaynak: DHA