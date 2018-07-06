Nasreddin Hoca yaşadığı topraklarda anılıyor

Halk bilgesi, ünlü nüktedan Nasreddin Hoca, yaşadığı topraklarda, Konya Akşehir’de anılıyor. Bu yıl 59'uncusu düzenlenen şenliklerde temsili Nasreddin Hoca sanatçı Metin Şentürk oldu.

Şenlik, Nasreddin Hoca'nın temsili evinin önünde kortej yürüyüşü ile başladı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın da katıldığı şenliğe, 11 ülkeden gelen halk oyunları ekipleri de katıldı. Halk oyunları ekipleri, kendi yörelerine ait dansları sergiledi.

Şenliğin bu yılki sloganı "bindiğin dalı kesme" idi.

“Buradan büyük manalar çıkarabiliriz”

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “İnsanların hoşgörüye, birlikteliğe, nükteli sözlere çok ihtiyaç duyduğu bir yüzyılda Nasreddin Hocamızı Aksehir'den dünyaya tanıtabilmek. Bu yılın sloganı bindiğin dalı kesme. Sahiden öyle önemli söz ki. Buradan büyük manalar çıkarabiliriz. En son yaşadığımız FETO olayında bile o hainler bindikleri dalı nasıl kestiler görüyoruz ve bu güzel ülkenin insanları ülkelerine sahip çıktı. Nasreddin Hocalarının o sloganıyla” dedi.

11 Temmuz’a kadar devam edecek

5 Temmuz'da başlayan Nasreddin Hoca şenliği, 11 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek. Şenlik kapsamında çocuklar ve yetişkinler için Nasreddin Hoca fıkralarından bölümlerin yer aldığı tiyatro gösterileri sahnelenecek.

Yine şenlik kapsamında Kıraç, Manuş Baba, İlyas Yalçıntaş, Derya Uluğ gibi müzisyenler Akşehirlilerle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber