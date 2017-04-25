"Mutlu aile" olmanın yolları bu eğitimde anlatılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, aile bireylerinin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri amacıyla başlatılan Aile Eğitim Programı (AEP) çerçevesinde, 570 bin 211 kişiye eğitim verildi.

Bakanlık tarafından aile bireylerinin karşılaştıkları sorunların en aza indirilebilmesi ve problemlerin aile odağında çözülmesine yönelik hazırlanan AEP kapsamında, ailelerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilerek yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla eğitimler sürüyor.

Programın materyal, müfredat çalışmaları ile içeriklerinin oluşturulması 2010'da tamamlandı ve 2012'de formatör eğitimi gerçekleştirildi. Eğitici eğitimlerinin sürdüğü program için 7 bin 672 kişi yetiştirildi.

Bu sene 16 bin 693 kişi eğitim aldı

9 bin 711 halk eğitimi ile 570 bin 211 kişinin katıldığı programdan, 2013'te 88 bin 80, 2014'te 220 bin 436, 2015'te 131 bin 945 vatandaş faydalandı. Geçen yıl 2 bin 150 halk eğitimi ile 113 bin 57 kişinin yer aldığı programa, bu sene de 338 halk eğitimi ile 16 bin 693 kişi katıldı.

Eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında 26 modül ve 198 üniteden oluşan programda yeni modüller geliştirmeyi amaçlayan Bakanlıkça, sorun çözme becerilerinin artırılarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için pratik bilgilerin ailelere ulaştırılması hedefleniyor.

Program içerikleri internette

Eğitimler, bakanlık il müdürlükleri bünyesinde Sosyal Hizmet Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezleri, sivil toplum kuruluşları, kültür merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumları, müftülükler, sağlık kuruluşları, psikolojik danışma ve terapi merkezleri ve yerel yönetimlere ait merkezlerde veriliyor.

Hedef kitlenin bütün aile üyeleri olarak belirlendiği programa, yasal evlenme yaşına gelmiş ancak herhangi bir evlilik hazırlığı içerisinde olmayan yetişkinler, nişanlı, sözlü veya evlenmeye karar verenler, evli olup çocuk sahibi olmayanlar veya her yaştan çocuğu bulunanlar, çocukları eğitim, evlenme, çalışma gibi nedenlerle evden ayrılan çiftlerin her biri, herhangi bir sebeple çocuğunu eşi olmadan büyüten anne veya babalar katılabiliyor.

Aile Eğitim Programının içeriklerine, "aep.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliniyor, sesli ve görüntülü olarak uzaktan eğitim alınabiliniyor.