Mustafa Demirbağ 136 yıllık saati her hafta kuruyor

Adana Seyhan Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde Sultan II. Abdülhamit döneminde resmi dairelerin çalışma saatleri ile ezan vakitlerinin bilinmesi için 1882 yılında yaptırılan Büyüksaat kulesi, 136 yıldır zamanı gösteriyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor

Adana'nın sembol yapıları arasında yer alan Büyüksaat, 32 metre yüksekliği, 8 metre genişliği ve 112 basamağıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı çalışan Mustafa Demirbağ, 5 yıldır saati kurup bakım ve onarımını yapıyor.

Saatin mekanizmasını özel bir kolla çevirerek kuran Mustafa Demirbağ, her hafta bu mekanizmayı yağlayıp temizliyor.

"Her hafta saati kuruyorum"

5 yıldır Büyüksaat ile ilgilendiğini anlatan Mustafa Demirbağ, şöyle konuştu:

"Her hafta saati kuruyorum kurumunu sağlıyorum. Saatin uzun yıllar iyi hizmet verebilmesi için ayarlarını ve bakımını yapıyorum."

"En çok 112 basamağı çıkmak yoruyor"

Demirbağ, yaptığı görevin önemini belirterek şunları anlattı:

"32 metre yükseklikteki saate 112 basamakla çıkılıyor. Her hafta buraya gelip merdivenleri çıkıyorum, saati ayarlayıp hizmete sunuyorum. Bu tarihi görevin bana verilmesi önemli. Tarihe hizmet ediyoruz.

Her hafta buraya turlar düzenleniyor, turistler gelip fotoğraf çektiriyor. Daha iyi hizmet vermesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hem Adana halkının hem de turistlerin buraya daha fazla önem vermesini istiyoruz. En çok 112 basamağı çıkmak yoruyor ama saat mekanizmasının sesini duyunca o yorgunluğu üzerimden atıyorum."

"Tarihe tanıklık etmiş oluyor"

Saatin 1925'te yenilendiğini anlatan Demirbağ, "Bu saati, bugüne kadar hizmetliler gelip ayarlamış. Biz de buraya çıktığımız zaman, onların dokunduğu bir mekanizmaya dokunarak, çanın tokmağındaki izlere bakarak tarihe tanıklık etmiş oluyoruz" dedi.

Kaynak: AA