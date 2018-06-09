Muş’ta okula yuva kuran kırlangıçlar ilgi odağı oldu

Muş’un Eralan köyünde bulunan tren istasyonunun yıkılmasıyla uzun yıllardır barındıkları yuvalarından olan kırlangıçlar, köydeki üç katlı okulun çatı saçaklarına ve pencere oyuklarına yaptıkları yuvalarda yaşıyorlar.

Okulun müdür yardımcısı Osman Yazıcı, kırlangıçların okula 4 yıldır yuva yaptıklarını söyledi.

“Her yıl binin üzerinde yuva yapıyorlar”

Kuşların artık okulun bir parçası olduğunu belirten Yazıcı, "Okulumuza 4 kilometre uzaklıktaki eski tren istasyonu vardı. Burası yıkılınca kırlangıçlar okulumuza yuva yapmaya başladı. Okulumuzun dört yanına yapılan yuvaları ilk kez görenler çok şaşırıyor. Çünkü her yıl binin üzerinde yuva yapıyorlar ve bu sayı her yıl daha da artıyor. Birçok kişi fotoğraf ve video çekiyor." dedi.

“Öğrencilere hayvan sevgisi de aşılanmış oluyor”

Kuş seslerinin okulda çok güzel bir ortam oluşturduğunu dile getiren Yazıcı, "Çocuklar yuvadan düşen kuşları çok hassas şekilde tekrar yuvalarına bırakıyor. Bu sayede öğrencilere hayvan sevgisi de aşılanmış oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA