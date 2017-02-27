Musluktan akan su böyle dondu

Erzincan'da arızalanan musluktan boşalan su, yaklaşık 3 metrelik buz kütlesi oluşturdu.

Yanlızbağ beldesi Hürrem Palangası Mahallesi'nde tek katlı evin önünde yer alan borunun ucundaki musluğun arızalanması nedeniyle sıçrayan su, soğuk hava nedeniyle dondu.

Evin bahçesinde oluşan yaklaşık 3 metrelik buz kütlesi ve sarkıtlar, ilginç görüntü oluşturdu.

Muhtar Alaattin Çardaklı yaptığı açıklamada, kırsal alandaki mahalle sakinlerinin, kış mevsiminde il merkezi ya da başka kentlere gittiğini söyledi.

Zaman zaman mahalleyi ve mezarlığı gezdiğini anlatan Çardaklı, "Mahallede gezerken tesadüfen burayı gördüm. Baktım ki ufak bir musluğun patlamasından dolayı bina yüksekliğinde dev buz dağı oluşmuş." dedi. AA