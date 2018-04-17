Muşlu çocuklar 'Köyvivor' ile eğleniyor

Muş'un Gündoğan köyünde görev yapan sınıf öğretmenleri Gülçin Uysal ve Şerife Yürek, okul bahçesinde bir parkur oluşturdu. Adını da "Köyvivor" koydular. Böylece öğrenciler yarışarak eğleniyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki köyde öğretmenlik yapan Uysal ve Yürek, öğrencileri için bir televizyon kanalındaki yarışma programından esinlendi.

Çocuklar, ders dışında parkurda gönüllerince eğleniyor.

2 yıl önce köye atanan sınıf öğretmeni Uysal, okul bahçesinde oluşturulan parkurda çocukların çok eğlendiğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kendi imkanlarımızla çocukların da çok sevdiği bir programı canlandırmaya çalıştık. Çocuklarımızın okul bahçesinde oynayabilecekleri yeterli alanımız yoktu. Bu 'Köyvivor' oyununu biz şu şekilde keşfettik. Elimizden geldiğince çocuklar için eğlenceli etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. Onlar, sevdiği için çeşitli parkurlar düzenledik. Köy halkı da yarışmayı izlemeye geldi. Bunu da kendi imkanlarımızla ders çıkışlarında etkinlik olsun diye yeri geldiğinde kullanıyoruz. Oyunumuz güzel oldu."

"Köyvivor bizi mutlu etti"

Burdurlu sınıf öğretmeni Yürek de okul bahçesinde basketbol ve voleybol sahası olmadığı için kendi imkanlarıyla bir oyun alanı yapmaya çalıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Biz de çok eğleniyoruz. Köy halkının gelmesi bizleri çok mutlu etti. Köy sakinleri yarışmada tezahüratlarda bulunuyor. Heyecanlı ve zevkli yarış haline geliyor. Köyvivor bizi mutlu etti."

Kaynak: AA