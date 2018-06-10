Muratkaya Köyü'nde yere izmarit atan köyün işlerini yapıyor

Yeşillikler arasındaki Muratkaya Köyü'nde, "temiz çevre, temiz toplum" sloganıyla yola çıkan Muhtar Yılmaz Kargı, yere izmarit atılmaması için uygulama başlattı.

Uygulamaya, köylüler de destek veriyor.

Köylü, "ceza"ları hoşgörüyle karşılıyor

Köyün belirli noktalarına izmaritler için teneke kutular yerleştirilirken, yere izmarit atanlara verilen cezaları köylüler hoşgörüyle karşılıyor.

Yılmaz Kargı, 19 yıldır muhtarlık yapıyor.

Köylerinde 60 hane olduğunu anlatan Muhtar Kargı, "Hayatımda hiç sigara kullanmadım. Kullanan amcalarıma da 'kullanmayın' diye söylüyorum. Dört yıl önce 'izmaritleri sokaklarımıza atmayalım' diye bir uygulama başlattık. Uygulamayı başlattıktan sonra köyümüzde anonslar yaptık. Uygulamaya başlarken köyümüzün belli noktalarına, izmaritlerin atılacağı çöp tenekesi koyduk" dedi.

"Birçok kişiye ceza verdik"

Uygulamadan sonra bazı kişilerin sigara içmeyi bıraktığını belirten Kargı, şöyle devam etti:

"Sigara izmaritini yere atanları yakaladığımda cezalar kesiyorum. Tatlı bir ceza veriyorum. Köyümüzün işlerinde bir gün imece usulü çalışıyorlar. Köylülerimiz, bu cezaları hoşgörü ile karşıladılar. Ünal kardeşimizi yere izmarit atarken yakaladım. Ona mezarlığımızın duvarını örme işinde çalışma cezası verdim. O da gitti çalıştı. Hayvancılıkla da uğraşıyoruz ancak gübrelerimiz kapalı alanda. Köyümüzde koku yok. Bu kampanyadan sonra 7-8 kişi sigarayı bıraktı. Havamız kirlenmesin, doğamız kirlenmesin. Temiz toplum ve temiz çevrede her zaman faydalı insanlar olur. Onun bilinci ile hareket ediyoruz. Katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Bugünekadar birçok kişiye ceza verdik."

"Muhtar'a yakalandım"

Ceza alan köy sakini Ünal Uçar, "Evimin önünde izmarit atarken Muhtar'a yakalandım. Bana ceza verdi. 'Köy mezarlık duvarı var. Onu yapacaksın' dedi. Ben de seve seve kabul ettim. Kullanmasam iyi ama kullanıyorum" dedi.

Köydeki uygulamadan sonra sigarayı bırakan Mehmet Kargı da, "Muhtarımızın bu uygulamasından sonra sigarayı bıraktım. Sokağa sigara izmariti atılmıyor, ona da çok teşekkür ediyorum. Ceza veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA