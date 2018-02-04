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Buradasınız : » » Münbiçli aileye yardım eli

Münbiçli aileye yardım eli

Terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolüne geçmesiyle ata topraklarını terk etmek zorunda kalan Türkmen asıllı Muhammed ailesi, Gaziantep'in Araban ilçesinde hayata tutunmaya çalışıyor.

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Münbiçli aileye yardım eli

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın kontrolüne geçen ata toprakları Münbiç'i terk etmek zorunda kalan Türkmen ailenin sağlık ve barınma sorununu çözdü.

Kaymakam Emin Bağlı, ailenin durumunu bildirilmesinin ardından ilgililere talimat vererek kiralık ev bulunmasını sağladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla eksikleri giderilen eve gıda yardımı da yapıldı.

Akciğer rahatsızlığı bulunan 1 yaşındaki Eye ile böbrek yetmezliği ve sağ bacağında fiziksel özrü olan baba Cuma Muhammed, hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Bir süre hastanede kalan Eye ile babası, daha sonra taburcu edildi. Sağlık durumları düzelmeye başlayan aile, Araban'da yaşamını sürdürüyor.

Türkmen aileyi evinde ziyaret eden Kaymakam Bağlı, kendilerine imkanlar ölçüsünde tüm desteğin verileceğini söyledi.

Baba Cuma Muhammed, ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Suriye'de tedavi imkanı bulamadıklarını, o nedenle bir süre önce Türkiye'ye göç ettiklerini ve Gaziantep'te yerleştiklerini ifade etti.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ailesine bakamadığını anlatan Muhammed, şunları kaydetti:

"Bir yaşındaki oğlum Eye akciğer hastalığı yüzünden solunum cihazına bağlı. Her ikimiz de ölümcül hastalıklarla yaşam mücadelesi veriyoruz. Daha önce de büyük oğlum yine bu hastalıktan Suriye'deyken hayatını kaybetmişti. Araban'a geldiğimizde kalacak yer bulamadık, az kalsın sokaklarda kalacaktık. Tam bu sırada Kaymakam karşımıza çıktı ve bize yardım ettiler."

Türkiye'yi minnettar olduklarını dile getiren Muhammed, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti baba şefkatiyle bizi kucaklamasaydı bu kış gününde dondurucu soğuklarda ikimizde hayatımızı kaybederdik. Eşim de mağdur olurdu. Allah binlerce kez razı olsun." sözlerine yer verdi.

AA

Etiketler: Gaziantep, suriye, munbic
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