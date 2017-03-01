Muhtar olmak için 82 kişi aday oldu

Şanlıurfa'da yeni kurulan bir mahalle için 5 Mart Pazar günü yapılacak muhtarlık seçiminde, 2'si kadın 82 aday mührün sahibi olmak için kıyasıya yarışacak.

Aralarında 2 kadın adayın da olduğu seçim için çalışmalarını sürdüren adaylar, kapı kapı dolaşıp seçmenin oyuna talip oluyor.

Merkez Karaköprü ilçesinde kurulan ve yaklaşık 15 bin kişinin ikamet ettiği Seyrantepe Mahallesi'nde muhtarın belirlenmesi için mahalle sakinleri hafta sonu sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Seçimde farklı meslek gruplarından ve yaşlardan 82 muhtar adayı, mahallelinin oyunu alabilmek için gece gündüz yoğun çaba gösteriyor.

Mahallenin hemen hemen her köşesini, durakları, binaları ve araçları reklam afişleriyle donatan adaylardan bazıları ise seçim ofisi olarak çadır kurmayı tercih etti.

Oldukça heyecanlı geçmesi beklenen ve yaklaşık 6 bin 700 kişinin oy kullanacağı seçimde, ortalama her 82 seçmene bir muhtar adayı düşüyor.

"İş kapısı görüyorlar"

Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz, seçimin oldukça çekişmeli geçmesini beklediklerini söyledi.

Seçmenlerin artık adayları daha fazla araştırdığını vurgulayan Haktankaçmaz, oy kullanacak seçmenlerin 82 adaydan birisini tercih edeceğini ifade etti.

Muhtar maaşlarının bin 400 lira olmasının da aday sayısını artırdığına işaret eden İbrahim Halil Haktankaçmaz, "Millet artık muhtarlığı iş kapısı olarak görmeye başladı. Kimisi 'işim ve maaşım olur' diye düşünüyor. Silah merakı olanlar, sağlanan imkan için giriyor. Cumhurbaşkanımızın bizi Külliye'ye çağırması büyük bir faktör, bunu çok benimsiyor ve seviyorlar." şeklinde konuştu.

- Kadın adayın azaları da hemcinslerinden

Mahallenin 2 kadın adayından birisi olan 48 yaşındaki 3 çocuk annesi Songül Ceylan, aza listesindeki 8 kadınla kapı kapı dolaşarak seçim vaatlerini anlatıyor.

Hizmet amacıyla aday olduğuna işaret eden Ceylan, "Hanımlarımıza destek olmak, çevremize sahip çıkabilmek için yola çıktık. Kendi işimizi kendimiz görmek için talip olduk. Yapabileceğimiz her şeyi broşürlere yazdık, söz alarak geldik, başa gelirsek hepsini yapmaya çalışacağız. Şu anda biz hanımlar olarak çok iddialıyız. Sadece hanımlardan değil, gençlerden ve erkeklerden de destek aldık. Hepimiz için hayırlı olsun, muhtarlık bir kişiye nasip olacak. Hepimiz komşuyuz ve kardeşiz." diye konuştu.

Songül Ceylan,Türkiye'de ilk defa 8 azası da kadın olan bir muhtarın aday olduğunu da iddia etti.

Çadırdan ofis kurdu

Muhtar adaylarından Veysi Demir ise seçmenleriyle yüz yüze görüşebilmek için mahallede çadır kurdu.

Mahallenin sıkıntılarını çok iyi bildiğini savunan Demir, "İş yeri ve ofis henüz burada olmadığı için çadır kurdum. Burada seçmenlerimizle birebir görüşüyoruz. Arkadaşlarıma, çevreme ve kendime güveniyorum. Bu işin üstesinden gelebileceğime eminim. Seçmen arkadaşlarımız bizi soruşturduktan sonra yanımıza geliyor. Bizim geçmişimiz ve siyasi çevremiz var, kendimizi kabul ettirmişiz." dedi.

Seçmenler aday sayısından şikayetçi

Seçmenlerden Mehmet Kızmaz da ilk defa oy kullanacağını söyledi.

Çok fazla adayın olmasına şaşırdığını aktaran Kızmaz, "82 muhtar adayı fazla bence, gerek yok, 3-4 aday da yeterliydi. Bu kadar aday var, gerekmiyor bence. Oyumu kim hizmet edecek, mahalleyi güzelleştirecek ise ona vereceğim." ifadelerini kullandı.

Mahmut Umutkan ise her adayın kendi çapında seçim çalışması yürüttüğüne değindi.

Muhtar adayını seçmekte zorlandığını anlatan Umutkan, "Burada 82 aday var, kime oy vereceğimi bilemiyorum. Bence bu bölgeye bir muhtar da az, bir kaç muhtar olması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Sabri Altundağ, bütün adayları tek tek takip ettiğini ifade ederek, mahalleyi en iyi temsil edecek kişiyi seçmenlerin belirleyeceğine inandığını dile getirdi.