Muhsin Şendere 33 yıldır değirmen ustalığı yapıyor

Muhsin Şendere 77 yaşında. Ordu'nun Altınordu ilçesinin Şirinevler Mahallesi'nde değirmeni var. 1985 yılından beri değirmencilik yapıyor.

33 yıldır sürdürdüğü mesleğine başladığı yıl bir değirmen aldı. İki sene çalıştırdığı değirmenine 1987'de bir yenisini daha ekledi.

Yaşı ilerlemesine rağmen çalışmaktan vazgeçmeyen Şendere, önceden değirmenciliğin çok yaygın olduğunu anlatıyor.

"Eskiden su değirmenleri çoktu, 5 kilometrelik bir mahallede yaklaşık 6 tane değirmen vardı. Fakat şimdi su değirmenleri yok oldu ve yerine elektrikli değirmenler geldi."

Şendere'yi neredeyse tüm Ordu tanıyor. Birçok ilçeden de Şendere'ye öğütülmesi için mısır getiriliyor.

Şimdilerde daha çok müşterilerle ilgilenen Şendere, ağır işler yapmıyor. Ama ömrü yettiği müddetçe çalışmaya devam edecek.

"Çok çalışmaları lazım, dürüst çalışmaları lazım. İş, insanın hem aynası hem de yaylasıdır. Çalışmayan demir pas tutar. Onun için gençlerin çok çalışması lazım."

Şendere, işlerinin iyi olmasından dolayı farklı sektörlerde çalışan oğullarını da yanına alarak işlerini büyüttü. Oğlu Ali Şendere de mesleği çocuklarına miras bırakmayı düşünüyor.

Kaynak: İHA