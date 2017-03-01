Mühendisliği bıraktı ayda 14 ton istiridye mantarı üretiyor

Bilişim sektöründe yöneticilik yaptıktan sonra 33 yaşında mesleğini bırakan sistem mühendisi Çağdaş Kasapoğlu, Aydın'ın Germencik ilçesine kurduğu istiridye mantarı çiftliğinde teknolojiden uzak, yeni bir yaşam kurdu.

Geçen 4 yılda yeni işinde önemli mesafe alan ve aylık 14 ton istiridye mantarı üreten Kasapoğlu, bu sektöre girmek isteyen girişimcilere de haftada iki gün eğitim veriyor.

Kasapoğlu yaptığı açıklamada, İzmir'de bir firmada bilgi işlem müdürlüğü yaptığını, 2013'te ani bir kararla görevinden istifa ettiğini söyledi.

Küçük bir araştırma sonrası istiridye mantarı üretimine karar verdiğini ifade eden Kasapoğlu, "Üniversiten mezun olduktan sonra bilişim sektörüne adım attım. İyi bir iş ortamım olmasına rağmen kalabalık ve şehir ortamı beni bunaltıyordu. Sabahtan akşama sürekli bilgisayar başındaydım. Gelirim iyiydi ancak bu işin beni bir yerden sonra robotlaştırmaya başladığını hissettim. Masa başı işten sıkılmıştım. Dört yıl önce de evimi satarak Germencik ilçesinde mantar yetiştirmeye başladım." diye konuştu.

Öteden beri üretip kazanmayı istediğini vurgulayan Kasapoğlu, gelirin iyi olmasına rağmen hayatında radikal bir değişikliğe gittiğini dile getirdi.

İlk olarak bir odalık tesiste üretime başladığını belirten Kasapoğlu, "Bütün günüm tesiste geçiyor. İzmir'den Germencik'e taşındık, eşim de bana çok destek oldu. Para kazandıkça işi büyütmeye karar verdim. İlk yıl tesiste yatıp kalktım. Mantarın gelişiminin her aşamasını gördüm. Şu anda 14 odada üretim yapıyorum. Aylık 14 tona yakın üretim kapasitemiz var." ifadelerini kullandı.