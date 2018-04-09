Muhammet Doğan insanlarla tanışmak için geziyor

Üniversite öğrencisi Muhammet Doğan, 25 yaşında.

Hayatlarımıza çok az kişi sığdırdığımızı düşünüp bir proje başlattı.

Projenin adı: Meeting Challenge.

Bu sayede yeni insanlarla tanışıyor ve onların hikayelerini dinliyor.

Hedefi, dünyanın her yerinden en az bir insanın hikayesine tanık olmak.

Yeni kişiler tanıyacak olmanın verdiği heyecanın yanı sıra, onlardan bir şeyler öğrenme beklentisi de Muhammet’i bu projeye iten sebeplerden.

"Tanıştığımız insanların hayatlarımıza büyük etkileri olabiliyor, daha önce de bana ilham veren birçok kişiyle tanışmıştım ve bu sayının daha da artmasını istedim. Yaşadığımız çevrede, okuduğumuz okullarda, işlerimizde ya da sosyal hayatımızda gittiğimiz yerlerde hepimiz yeni insanlar tanıyor ve güzel arkadaşlıklar kuruyoruz, peki neden bununla sınırlı kalalım? Dünyada çok güzel insanlar var ve ben onları keşfetmek istiyorum."

Daha ilk tanışma denemesinde reddedilen Muhammet, projesinden vazgeçmemiş ve hemen sonrasında başka bir gruba katılarak onlarla tanışmış. Muhammet’le tanışmak isteyenler de oluyor, istemeyenler de...

"Bunun biraz da benim yaklaşımımla ilgili olduğunu düşünüyorum. Başlarda reddedilme oranım bugünlere göre biraz daha yüksekti. Sanırım insanlara yaklaşım konusunda kendimi geliştirdikçe bu oran düşüyor. Daha pozitif cevaplar alıyorum. Instagram’dan projemi takip eden insanlarla tanıştığımda ise çok daha rahat oluyor çünkü onlar ne yaptığımı zaten biliyor."

Muhammet Doğan, 2017 yılının başında başladığı projeyle, 66 farklı ülkeden 1022 kişiyle tanıştı ve "çok güzel" dediği arkadaşlıklar kurdu. Bu ülkeler arasında Amerika, Kolombiya, Çekya, Vietnam, Fas, Malezya, Arjantin, Norveç ve daha fazlası var. Ayrıca, tanışma hikayelerini de sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Projeyi görenler Muhammet’i yaşadıkları ülkelere, şehirlere davet ediyor. Paraguay'dan, Avustralya'dan, Hindistan'dan ve daha birçok uzak ülkeden kendisiyle tanışmak isteyenler var. Ancak istese de bu ülkelerinin hepsine gidemiyor. Şimdilik yakın ülke ve şehirleri tercih ediyor. 2017’de 8 ülke, 30 şehir gezdi.

"Unutamadığım çok fazla tanışma hikayem var"

Muhammet, seyahatlerinde farklı karakter ve özelliklere sahip insanlarla tanıştığını anlatıyor.

"Kendi alfabesi ve dili olan biri, çocuğuna Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir İngiliz, trafik ışıklarında jonglörlük yaparak para kazanan ve bu parayla dünyayı gezen bir Polonyalı, çıplak ayakla gezen ve ayakkabı giymek istemediğini söyleyen birini tanıyorum. Türk dizileri izleyerek Türkçe öğrenen bir Yunan arkadaşım var, Roma'da bir pizzacıda tanışıp bize katılması için davet ettiğim, sohbet sırasında ise 2015 Malezya güzeli seçildiğini öğrendiğim çok güzel bir arkadaşım var. Daha çok var..."

Muhammet, projeye başladığında bir yıllık olacağını düşünmüş. 2017 yılını güzel bir anı olarak hatırlamayı tercih ettiğini söylüyor. Ancak zamanla bu projenin Muhammet’in projesi olmaktan çıkması ve projeyi seven, devam etmesini isteyen çok sayıda kişi olması nedeniyle devam etmeye karar vermiş.

Bu sene de hem yeni insanlarla tanışmayı sürdürüyor hem de toplu buluşmalar yaparak tanıştığı kişileri ve takipçilerini birbirleriyle tanıştırıyor. Ayrıca, 2017’de tanıştığı kişi sayısını da geçmeyi hedefliyor.

Sosyal ağlar sayesinde tek tıkla dünyanın her yerinden insana ulaşabiliyor

Muhammet’in projesi için sosyal ağlar olmazsa olmaz. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşıp, hedefine biraz daha yaklaşabiliyor.

Ancak Muhammet’in bir amacı da, insanların gerçek hayattaki kimliklerine ulaşmak. Bu nedenle onların sosyal medya profillerini pek incelemiyor.

"Bazı insanların sosyal medyada kendi yaşadıkları hayatlardan çok, yaşamak istedikleri hayatları yansıttıklarını düşünüyorum. Hepimiz sadece mutlu anılarımızı paylaşıyoruz ancak insanlarla sosyal hayatta bir araya geldiğimde hayatlarının orada paylaşılanlardan çok daha fazlası olduğunu görüyorum. Bir insanı tanımak için sosyal medyanın yeterli olduğunu düşünmüyorum."

Projesinden dolayı sosyal ağlarla iç içe olan Muhammet, Facebook'ta yaşanan olaylarla ilgili ise şunları söylüyor:

"Bu olay sosyal medyanın güvensizliğini bir kez daha gözler önüne serdi ve tedirgin olmamıza yol açtı. Yine de sosyal medyayı bir araç olarak kullandığımız takdirde bize çok fayda sağladığını düşünüyorum."

Haber: Gülçin Sakarya