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Muğla'da nesli tükenmekte olan "alaca sansar" görüntülendi

Muğla Seydikemer'de nesli tehlike altında olan alaca sansar görüldü.

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Muğlada nesli tükenmekte olan &quot;alaca sansar&quot; görüntülendi

Muğla Seydikemer Temel Mahallesi Kıncılar mevkisinde ormanlık alanda dolaşan Şevket Taşçı, daha önce hiç görmediği bir hayvanın fotoğrafını çekti.

Fotoğrafı inceleyen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, hayvanın alaca sansar olduğunu belirledi.

İlemin, Muğla'da ilk kez görülen alaca sansarın kayıt altına alındığını söyledi.

Alaca sansarın ülke genelinde nesli tükenme noktasında bir tür olduğunu vurgulayan İlemin, "Bu nedenle Muğla’da ilk defa kayıt altına alınması büyük önem taşıyor. Muğla'nın ne kadar önemli bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu tekrar görmüş oluyoruz" dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: seydikemer, Muğla, alaca sansar
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