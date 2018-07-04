Muğla sahillerinde yoğunluk

Muğla'da hava sıcaklığının 33 derece olmasıyla birlikte sahillerde ve parklarda yoğunluk yaşanmaya başladı.

Muğla'nın Ula ilçesinde vatandaşlar sahilde yürüyüp, kafelerde kitap okudu. Birçok yerli ve yabancı turist, Akyaka sahilinde denize girmenin keyfini yaşarken bazıları da parklarda vakit geçirdi.

Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te de turistler, plajlarda güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti.

Marmaris Belediyesi Halk Plajı, Uzunyalı ile İçmeler sahillerinde yoğunluk yaşandı. Plajda güneşlenenlerin yanı sıra denize giren turistlerden bazıları, su sporları yaptı. Adrenalin sevenler paraşütle uçmayı ve jet ski yapmayı tercih etti.

Bodrum Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez, Ortakent-Yahşi sahilinde yerli ve yabancı turistler sıcak havada denize girerek serinledi.

Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'nde Belcekız Plajı, Kumburnu Plajı ile Foça Mahallesi'nde Çalış Plajı'nda tatilciler denize girip kumsalda güneşlendi, bazıları da sahilde bulunan kafelerde dinlendi.

Macera tutkunları Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA