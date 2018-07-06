Moritanyalılar Türk mutfağıyla tanıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Şubat'ta Moritanya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Türkiye'nin yemek kültürünün Afrika'ya tanıtılması talimatı vermesi üzerine, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) harekete geçti.

Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ünlü işletmelerde görev yapan lezzet ustası 22 şef, başkent Nuakşot'ta 45 gün Moritanyalı meslektaşlarına başta Türk ve Osmanlı mutfağının öne çıkan yemekleri olmak üzere hijyen, gıda güvenliği ve servis hizmetleri konusunda eğitim verdi.

Eğitime katılarak Türk yemeklerini öğrenen 480 aşçı ve şef, Moritanya'da kıta cumhurbaşkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen 31. Afrika Birliği Zirvesi'nde, "Hünkar beğendi, islim kebabı ve Çerkez tavuğu" gibi lezzetleri konuklara ikram etti.

Moritanya'da eğitimlere katılan Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Koordinatörü Yılmaz Ede, Türk mutfağını yurt dışında tanıtmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ede, program kapsamında aşçılık, servis ve kat hizmetleri gibi alanlarda meslektaşlarına eğitim verdiklerini belirterek Türk mutfağının kendine has özellikleri ve zengin çeşitlerini sergilemeye çalıştıklarını söyledi.

"Bu tür fırsatlara ihtiyacımız var"

Afrikalıların dost ülke olarak gördükleri Türkiye'nin yemek kültürüne de hayran kaldığını vurgulayan Ede, şöyle devam etti:

"TİKA aracılığıyla Moritanya'ya gittik, 45 gün süren bir eğitim oldu. Moritanyalı öğrencilere ve şeflere eğitimler verdik. Türk mutfağı ile servis, kat hizmetleri ve mutfak uygulamalarıyla ilgili bilgi verdik. Eğitime katılan kursiyerler, 31. Afrika Birliği Zirvesi'nde 54 ülkenin Cumhurbaşkanına hizmet etti.

Beklenenin çok üzerinde, verimli bir çalışma oldu. Afrika'da bu eğitimlere büyük ihtiyaç var. Bizim de Türk mutfağını global manada tanıtmak için bu tür fırsatlara ihtiyacımız var. Afrika kıtasının imkanları bize göre çok kısıtlı. Gayet güzel bir çalışma oldu."

Yılmaz Ede, uygulamalı eğitimler ve pratik bilgiler sayesinde kısa sürede temizlik konusunda ciddi bir farkındalık oluşturduklarına dikkati çekerek "İlk etapta bu manada çalışma yaptık ve çok iyi düzelmeler oldu. Bilgileri var ama yeterli değildi, uygulamalar ile bunu düzelttik" dedi.

Moritanyalı şeflerin de Türk aşçılarının disiplinli çalışmasına hayran kaldıklarını anlatan Ede, "Bizim için en önemli unsur da hijyendir. Mutfakta hijyen olmadıktan sonra hiçbir lezzetin keyfinin alınamayacağı kanısındayız. Türk mutfağını hayran kaldılar çünkü orada genelde başka ülkelerin mutfakları hakim. Bize de bu program aracılığıyla Türk mutfağını orada tanıtma imkanı bulduk. Biz de çok memnun ayrıldık" ifadelerini kullandı.

Ede, Türk mutfağında yetişen çok sayıda hamarat şefin bu tür organizasyonlar aracılığıyla dünyanın farklı bölgelerinde ülkesini en iyi şekilde temsil etme kabiliyetinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA