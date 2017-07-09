Modifiye tutkunları Samsun'da buluştu

Samsun'da düzenlenen "En Güzel Modifiyeli Otomobil Yarışması", modifiye araç meraklılarını bir araya getirdi.

Atakum Belediyesinin katkılarıyla Atakum Kurupelit Marina önünde düzenlenen yarışmada, Karadeniz Bölgesi'nden 300 kişi modifiye ettikleri araçlarını görücüye çıkardı.

Yarışmada araçlar, "en modifiye", "en klasik", "en iyi ses sistemi" kategorilerinde değerlendirildi. Yarışma sonunda dereceye giren araçların sahiplerine kupa verildi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı yaptığı açıklamada, etkinliğin ilçeye güzellik kattığını söyledi.

Modifiye edilmiş rengarenk araçların Samsun'u renklendirdiğini ifade eden Taşçı, "Karadeniz'de bu etkinliğin dördüncüsünü yapıyoruz. Yarışma festival şeklinde geçti. Çevre il ve ilçelerden ciddi anlamda bir katılım oldu." dedi.

Vatandaşlar da modifiye edilmiş 300 aracı ilgiye inceledi.