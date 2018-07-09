Mitolojik hikayeleri ve tarihiyle Giresun Adası

Doğu Karadeniz'in üzerinde insanların yaşayabildiği tek adası olan Giresun Adası, mitolojik hikayeleri ve içerisindeki tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Amazon kadınlarının yaşadığı ve Herkül'ün altın postu aramak için adaya geldiği gibi mitolojik hikayeleriyle ön plana çıkan adayı ziyaret edenler, adeta zamanda yolculuğa çıkıyor.

Adaya tur düzenleyen özel işletme, temsili Herkül ve Amazon kadınının gösterilerinin yanı sıra, Yunanlı gemiciler Argonotlar ile Saka Türkleri'nin karşılaşmasını da canlandırıyor.

Bir süredir arkeolojik kazı çalışmaları yapılan adada tarihi kalıntılar da ziyaretçilere gezdiriliyor. Ziyaretçiler Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel gibi kalıntıları görme şansı elde ediyor.

Turizmin odak noktalarından biri

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Adası'nın milattan öncelere uzanan tarihi geçmişi olduğunu söyledi.

Giresun Adası gibi tarihi değerlere sahip çıkarak turizmi daha ileri noktalara taşımanın bir görev olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, adanın turizmin odak noktalarından biri olduğunu anlattı.

Sarıfakıoğulları, yerli ve yabancı turistlerin adaya gösterdiği ilginin her geçen yıl arttığından bahsederek, "Ziyaretçiler Karadeniz'de yaşam olan tek adayı gezmiş olacaklar. Adadaki Bizans mezarları, tarihi surlar, manastır harabesi, şapel gibi kalıntıları görme imkanına sahip olacaklar" dedi.

Kuşların göç alanı

Adanın kuşların göç alanı üzerinde bulunan bir nokta olduğunu belirten Sarıfakıoğulları, adanın çeşitli kuş türlerinin uğrak noktası olduğunu da vurguladı.

Sarıfakıoğulları, Giresun Adası'nın mitolojik bir geçmişi olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Ziyaretçilere temsili Herkül ve Amazon kadınları gösteri sunuyor. Yine adada arkeolojik çalışmalar da yapıldı, bu yıl da inşallah yapılacak. Tarihle iç içe olmayı arzu eden tüm misafirlerimizi Giresun Adası'na bekliyoruz."

Altın Post hikayesi

Adada zamanda yolculuk etkinlikleri düzenleyen Hakan Adanır, Giresun Adası'nın Yunanistan ve Gürcistan arasında bir ticaret güzergahı içerisinde yer aldığını söyledi.

Adanın Herkül'ün altın post efsanesinin güzergahı arasında bulunduğunu anlatan Adanır, mitolojide Herkül'ün Giresun Adası'nda kuşlarla savaşmış olduğundan bahsetti.

Adanır, adaya gelen turizmcilere mitolojik hikayelerin içerisinde zamanda yolculuk yaptırdıklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Milattan önce 800 yıllarında Yunanlı gemiciler olan Argonotlar kaptan Yason ile birlikte Gürcistan'a altın ticareti için giderken Giresun Adası'na uğrarlar ve bu hikaye toplumlar tarafından hiçbir zaman unutulmaz."

Ayrıca Adanır, Giresun Adası'nda bu tarihi olayın en önemli turizm hareketlerinden biri olduğunu da anlattı.

"Milattan önce bölgeye gelen ilk Türkler olan Saka Türkleri'nin Argonotlarla karşılaşma anı canlandırılıyor. Tabii ki önce birbirinden çekiniyor iki millet ama daha sonra da birlikte altın postu arıyorlar, birlikte yemek yiyorlar. Dolayısıyla da bu coğrafyada yaşayan halkların birbirleriyle dostluk içerisinde yaşayabilmesinin bir kapısını açıyor Altın Post."

Kaynak: AA