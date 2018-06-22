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Minikler "Survivor Kids" ile hem yarıştı hem eğlendi

Edremit'te bir kreş, çocuklar için "Survivor Kids Show" adlı bir etkinlik düzenledi. Bir saat süren etkinlikten sonra en iyi derece yapan çocuklara sembolik madalya verildi.

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Minikler &quot;Survivor Kids&quot; ile hem yarıştı hem eğlendi

Edremit'te faaliyet gösteren bir kreş, yaşları 3 ila 6 arasında değişen çocukları eğlendirmek ve onların zor koşullara alışmasını sağlamak amacıyla "Survivor Kids Show" adlı etkinlik düzenlendi.

Kreşin bahçesinde düzenlenen etkinlikte minikler, engellerin üzerinden atladı, altından sürünerek geçti, tırmandı, slalom yaptı ve kaydıraktan kaydı. Böylece çocuklar hem zamanla yarıştılar hem de zor koşullarla nasıl mücadele edeceklerini öğrendiler.

Yaklaşık bir saat süren etkinliğin ardından en iyi dereceyi elde eden çocuklar sembolik madalya ile ödüllendirildi, tüm çocuklarda da çeşitli hediyeler verildi.

Kreş Müdürü İsmail Akçe, zorlu bir eğitim öğretim yılını başarıyla tamamladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz yarışmalarda adeta ağabeylerine, ablalarına taş çıkartarak başarıyla etkinliği tamamladılar. Yaz okulu döneminde de çeşitli aktivitelerimiz tüm hızıyla devam edecek."

Kaynak: AA 

Etiketler: survivor kids show, kreş, Edremit
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