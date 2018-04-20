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Minikler eski zaman oyunlarıyla eğleniyor

Ordu'da bir okulda "Önüm arkam sağım solum oyun" adlı proje başlatıldı. Projedeki amaç okuldaki bütün çocukların bir arada oynamasını sağlamak.

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Minikler eski zaman oyunlarıyla eğleniyor

Ordu'da Merkez İlk ve Ortaokulu öğretmenleri tarafından bir proje hazırlandı. Bu projeyle öğrenciler, boş vakitlerini eski zaman oyunlarıyla değenlendiriyor.

Rehberlik öğretmenleri "Önüm arkam sağım solum oyun" adlı projeyle akran zorbalığına dikkat çekmek istediler.

6 oyundan projeyle ilgili okul müdürü Ceyhan Yücel, oluşturulan eski oyunların bir nevi araç olarak kullanıldığını söyledi:

"Oyunlar 2, 3 ve 4'üncü sınıflar düzeyinde uygulanıyor. Şimdiye kadar da proje amacına ulaştı. Öğrencilerimiz bu oyunlar sayesinde hem eski oyunlarla neşeleniyor, hem de daha uyumlu şekilde arkadaşlık ortamlarını geliştiriyorlar."

Projenin tamamen çocukların sosyalleşmesi ve her yaştan çocuğun bir arada oynaması için yapıldığını söyleyen Yücel, şöyle konuştu:

"Oyunların tamamı hepimizin belki küçükken oynadığı oyunlar. Ama bu oyunlar artık sadece hafızalarımızda kaldı. Maalesef sokak aralarında ya da köylerimizde yaşayan çocuklar bu oyunları oynamıyorlar. Biz bu projeyle hem bu oyunları günümüze yeniden taşımak istedik, hem de bu sayede yalnız kalan çocukları gruplara dahil ederek daha da sosyalleşmelerini sağladık."

Projedeki oyunlar ise şunlar: Mendil kapmaca, dombala, menekşe mendilin düşe, aç kapıyı bezirgan başı, dokuz taş ve kavun karpuz.

Kaynak: AA

Etiketler: ordu, eski zaman oyunları
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