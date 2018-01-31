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Minik Sudenaz'dan duygulandıran hareket

Eskişehir'de yaşayan anaokulu öğrencisi 5 yaşındaki Sudenaz Özçakan, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezberden okudu.

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Anne ve babası öğretmen olan 5 yaşındaki Sudenaz Özçakan anaokulu öğrencisi. Babasının futbol maçlarını izlemesi sonucunda İstiklal Marşı’nın ilk iki kıt'asını ezberleyen Sudenaz, kalan 8 kıtayı ise evde ve okulda kendi imkanları ile öğrendi.

Görüntüler büyük beğeni topladı

Afrin’e yapılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ile ilgili haberleri televizyonda izleyen küçük kız, İstiklal Marşı’nı duygulu okumaya başladı. Bu sırada kızının İstiklal Marşı’nı okuduğunu gören baba cep telefonu ile görüntüsünü kaydetti. Görüntü, kısa sürede çevresinde büyük beğeni topladı.

Diğer yandan Sudenez Özçakan’ın milli maçlara da giderek elinden Türk bayrağı düşürmediği öğrenildi. 

 

İHA

Etiketler: İstiklal Marşı, Afrin operasyonu
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