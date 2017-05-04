Minik Özge yaşıtları gibi oyun oynayabilecek

Antalya'da sol ayağı bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenek ile yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım fizik tedaviye başladı.
FOTO GALERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da dev polis operasyonu
FETÖ sanığının ilginç savunmaları
İstanbul yollarındaki yeni akıllı rehber: İBB Navi
Suriye'de "çatışmasızlık bölgeleri" oluşturulacak
Stres çarkına yasak kararı
Askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristler etkisiz hale getirildi
'15 dakika kuralı'na takılanlar için ÖSYM'den açıklama
Başkentte aksiyon dolu saatler
Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez Günü neler yapılır?