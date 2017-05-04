  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Minik Özge yaşıtları gibi oyun oynayabilecek

Minik Özge yaşıtları gibi oyun oynayabilecek

Antalya'da sol ayağı bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenek ile yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım fizik tedaviye başladı.

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Minik Özge yaşıtları gibi oyun oynayabilecek
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