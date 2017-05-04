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Minik Özge yaşıtları gibi oyun oynayabilecek

Antalya'da sol ayağı bebekken kaybeden ve alüminyum doğrama ustası babasının evin tavanına yaptığı düzenek ile yürümeye başlayan 3,5 yaşındaki Özge Yıldırım fizik tedaviye başladı.