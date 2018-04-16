Minik Ömer, sünnet takılarını Mehmetçiğe bağışladı

Ayışığı Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan Güler ailesi, 6 yaşındaki çocukları Ömer için sünnet töreni düzenledi.

Ömer, kendisine takılan paralarla bir şey almak istemediğini, parayı Mehmetçiğe bağışlamak istediğini ailesine söyledi. Babası da Ömer'i sünnetlik kıyafetiyle bankaya götürerek, TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış yaptı.

Baba Hasan Güler, Zeytin Dalı Harekatı'nı başladığı ilk günden bu yana ailecek takip ettiklerini ve harekatın başarıyla sonuçlanmasından mutlu olduklarını söyledi.

Oğlunun isteğinden çok duygulandı

Baba Güler, geçtiğimiz hafta içerisinde oğlu Ömer'in, sünnet düğününde kendi takılarını askerlere bağışlamak istediğini söylemesi üzerine çok duygulandığını anlattı.

Oğlunun isteğini kırmadığını ve bağış için bankaya gittiklerini ifade eden Baba Güler, şöyle konuştu:

"Son yıllarda özellikle terör operasyonlarında ordumuz tarafından kullanılan yerli ve milli silahlar bizleri millet olarak gururlandırıyor. Oğlum Ömer de bu başarıdan etkilenmiş olsa gerek ki geçtiğimiz hafta yaptığımız sünnet töreni sonrasında toplanan paraları ne yapmak istediğini sordum. O da asker abilerine bağışlamak istediğini söyledi. Bende parayı ilçede bulunan bir bankaya ailecek giderek yerli silahlarımızın üretimi ve geliştirilmesine destek amacıyla TSK Güçlendirme Vakfı hesabına yatırdım."

"Bisiklet alacaktım, askerlerimize vermek istedim"

Büyüyünce asker olmak istediğini belirten 6 yaşındaki Ömer Güler de, "Askerimizi çok seviyorum. Onlar için her gün dua ediyorum. Sünnette 700 lira para toplandı. Ben ilk önce o parayla bisiklet alacaktım, sonradan toplanan parayı askerimize vermek istedim. Ailemde bunu kabul etti. Çok mutluyum" dedi.

Ömer'in bağışından haberdar olan Türk Diyanet-Sen Hatay İl Başkanı Bekir Sağlam ve sendika üyeleri de bankaya gelerek Ömer'i tebrik etti.

Sendika üyeleri ayrıca TSK Güçlendirme Vakfı'na bağış yaptı.

Kaynak: AA