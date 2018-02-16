Minik öğrencilerden Afrin kahramanlarına duygulandıran mektup

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Yenimahalle'den Afrin Kahramanlarına Selam Olsun" başlıklı mektup yazma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan minik öğrenciler binlerce mektup yazarak, Afrin'de teröristlere karşı mücadele eden Mehmetçiğe gönderdi.

Öğrencilerin yazdıkları mektuplar ise okuyanları duygulandırdı.

"Rahat uyuyorsam sizim sayenizde"

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Derin Nehir Ayçiçek, mektubunda, "Ben, ailem ve öğretmenlerimden sizleri 'göğüslerini siper edip, yurduma alçakları uğratmayan kahramanlar' olarak tanıdım." dedi.

Televizyon ekranlarında Mehmetçik'i her gördüğünde Allah'a dua ettiğini aktaran Derin Nehir, "Allah'tan hepinizi korumasını diliyorum. Sizler orada vatanımı, milletimi korumak için bulunuyorsunuz. Bu ve bundan sonraki gecelerde rahat yatabiliyorsam siz Mehmetçiklerin sayesinde olduğunu biliyorum." şeklinde duygularını yazıya döktü.

Askerleri çok sevdiğini söyleyen 3'üncü sınıf öğrencisi Göktuğ Buğra Nizam ise mektubunda, "Bazı sabahlar buralar çok soğuk oluyor. Anneme üşüdüm dediğimde, 'Acaba Suriye'deki askerlerimiz üşüyor mudur?' diyor bana." satırlarına yer verdi.

Göktuğ Buğra, Mehmetçik'e gönderdiği mektubunda şunları yazdı:

"Biliyor musunuz abilerim, ben önceden kış mevsimini çok severdim. Kar yağsın diye dört gözle beklerdim ama şimdi siz üşümeyin diye Allah'a dua ediyorum. Ne olur kar yağmasın, havalar soğumasın diye dua ediyorum. Bazen haberleri izlerken anneme bir şeyler oluyor ve o andan itibaren evi bir sessizlik sarıyor. Biliyorum ki kötü bir haber var. Ne oldu anne diyorum. 'Oğlum şehitlerimiz var' diyor. Çok üzülüyorum. Keşke elimden daha çok şey gelse ama sadece sizler için dua edebiliyorum. Keşke büyük olsaydım da sizlerle birlikte vatan uğruna savaşabilseydim."

"Kimseyi babasız bırakma Allah'ım"

Mektubuyla, ülke için canlarını veren askerlere duygularını anlatmak ve moral vermek istediğini söyleyen 9 yaşındaki Kevser Naz Demirci de huzur içinde okuluna gidebiliyorsa bunun Mehmetçik sayesinde olduğunu belirtti.

Kevser Naz, mektubunda duygu dolu şu satırlara yer verdi:

"Bizler çok şanslıyız. Vatanımızın bölünmezliği için canını hiçe sayan, görev yapan askerlerimiz var. Sizinle gurur duyuyoruz. Sizin için her gün yatarken dua ediyorum. Allah'ım kahraman askerlerimizin yanında ol diyorum. Sizi çok seviyorum. Vatan olarak çok zor günler geçiriyoruz. İnşallah hepiniz sağ salim ailelerinize kavuşursunuz. Belki de benim gibi bir çocuk babasının dönmesini bekliyordur. Kimseyi babasız bırakma Allah'ım."

Kaynak: AA