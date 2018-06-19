Minik Muhammed hava ambulansı sayesinde hayata tutundu

İzmir Kınık'ta ikinci kattan düşerek ölümle burun buruna gelen bir yaşındaki Muhammed Emin İssi, Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulansı sayesinde yaşama bağlandı.

Yaklaşık bir ay önce İstanbul'dan İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde bulunan babalarını ziyarete gelen İssi çiftinin en küçük oğlu Muhammed Emin, evin ikinci katından aşağı düştü.

Muhammed Emin'i kanlar içinde gören anne Dilek İssi, oğlunu ilk önce Poyracık'ta bulunan aile sağlığı merkezine götürdü. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra 112 Acil ekipleri çocuğu Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne götürdü ve çocuk burada tedavi altına alındı.

Doktorların muayenesinde minik Muhammed'in beyin ve göğüs travması riski taşıdığı belirlendi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne acil sevki uygun görülen küçük çocuk için İzmir'de bulunan 112 hava ambulansı görevlendirildi.

Yaklaşık 30 dakikada helikopter ambulans ile Bergama'dan İzmir'e getirilen çocuk hayata tutundu.

Sağlık ekibi Muhammed'i ziyaret etti

Küçük çocuğu yaptıkları müdahalelerle kurtaran 112 hava ve kara ambulansı çalışanları, iyileşip hastaneden taburcu edilmesinden sonra Muhammed'i dedesinin evinde ziyaret etti. Muhammed, kapıda karşıladığı sağlık çalışanları ile oyun oynadı.

Baba 36 yaşındaki Mehmet Sait İssi, çok zor günler yaşadıklarını, oğlunun hava ambulansının hızı sayesinde sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Hastanede çocuğunu kanlar içinde görünce şoka girdiğini anlatan İssi, "Doktorlar 'Çocuğunuzun durumu kritik, Sağlık Bakanlığı ile görüştük, 10 dakika içinde helikopter gelecek' dediler, çok şaşırdım. Bizim için helikopterin gelmesi tuhaf geldi. Benim çocuğum gitti gidecek. 'Herhalde benimle alay ediyorlar dedim' aklım almadı" dedi.

"Hava helikopterini Amerikan filmlerinde görürdüm"

Türkiye'de sağlık hizmetleri açısından devrim yaşandığından bahseden İssi, şöyle konuştu:

"Amerikan filmlerinde 911 sahneleri vardı. Film sahnesinde çocuklar ölmüyor, doktorlar yetiştiriyorlar ya ben o filmi yaşadım sanki. Allah devletimize zeval vermesin. Benim oğlum için kalkıp helikopter gönderdiler."

İssi, sağlık çalışanlarının oğluna yaptıkları bayram ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getirerek çok mutlu bir bayram geçirdiklerini anlattı.

Hava ambulansı doktoru 27 yaşındaki Neslihan Arı ise, göreve başladığı ilk gün Muhammed için havalandıklarını söyledi.

Hastanın bir yaşında ve yüksekten düşme vakası olduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını belirten Arı, "Bu çocuğun yaşamaya devam etmesi gerek daha bir yaşında önünde görecek çok güzel günler var" diye düşündüğünü vurguladı:

"Kafası bandajlıydı, travma ve beyin içi kanaması vardı. Tansiyonu bir ara düştü, hemen müdahale ettik."

Hava ambulansıyla trafik derdi bitiyor

Arı, mesleğine başladığı günden bu yana kendisini en çok etkileyen vakanın Muhammed olduğunu anlatarak, çocuğun bir an önce hastaneye ulaşmasını sağlamak için tüm ekip olarak havada seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Muhammed'in hayata tutunmasında hava ambulansının çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Arı, şöyle konuştu:

"Hava ambulansı Muhammed Emin için çok büyük şans oldu. Kara ambulansıyla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi en az 2 saat, eğer öyle götürülseydi çok fazla vakit kaybı olacaktı. Hava ambulansıyla 30 dakika içinde hastayı teslim ettik. Bu tarz kafa ve göğüs travması olan hastalarda vakit çok önemlidir. Kara ambulansıyla trafikte kalıyorsunuz. Hava ambulansıyla trafik diye bir şey yok, kalkıyorsunuz ve iniyorsunuz, zaman çok önemli."

Ayrıca Arı, Muhammed'i sağlığına kavuşmuş görünce çok mutlu oldu.

Kaynak: AA