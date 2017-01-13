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Minik Kuzey tedavisi için yardım bekliyor

Lenfoma kanseri teşhisi konan 4 yaşındaki minik Kuzey ekonomik zorluklar nedeniyle yarım kalan tedavisini sürdürebilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

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Minik Kuzey tedavisi için yardım bekliyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 3 çocuklu Güç ailesi, 1,5 yıl önce lenfoma kanseri teşhisi konan 4 yaşındaki oğulları Kuzey'in, ekonomik zorluklar nedeniyle yarım kalan tedavisini sürdürebilmek için hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Anne Nagihan Güç'ün çocuğunun tedavisi için sürekli hastanelerde olması nedeniyle diğer iki oğluna bakan baba Muhammet Güç, bu nedenle işi bırakmak zorunda kaldığı için aile geçimini sağlamakta zorlanıyor. Yurt dışından getirilen bazı ilaçların masrafları, ev giderleri ve çocuğunun steril ortamda bakılabilmesi için hayırseverlerin yardımlarını bekleyen aile, minik Kuzey'in sağlığına kavuşacağı günleri özlemle bekliyor.

"Tedaviye ara vermek zorunda kaldık"

Anne Nagihan Güç, oğlu Kuzey'in lenfoma kanserinin dördüncü evresinde olduğunu ve 1,5 yıldır tedavi gördüğünü söyledi.

Kuzey'in iki yıl daha tedavisinin olduğunu ifade eden Anne Güç, "Kuzey'in hastalığı 1,5 yıl önce başladı. Kolunun altında büyük bir şişlik vardı, sürekli ateşleniyordu. Bir rahatsızlığı olduğunu anlayıp doktora götürdük. Yapılan muayene sonucu doktorlar lenfoma kanseri olduğunu söylediler. Sonrasında kemoterapi uygulandı, tedavisi şu an sürüyor. Tedaviye maddi imkanlardan dolayı ara vermek zorunda kaldık." diye konuştu.

Güç, Kuzey'in hastalığın yüzde 40 düzeyde lösemiye döndüğünü, oğlunun tedavisinin tamamlanması için maddi manevi destek beklediğini belirtti.

Oğlunun tedavisi için sürekli hastaneye gittiğini ve diğer iki küçük oğluna eşinin bakmak zorunda kaldığını dile getiren Nagihan Güç, şöyle konuştu:

"3 çocuğum var, çocuklarıma kimse bakmıyor. Kuzey için hastaneye gidiyorum sürekli. Hastanede kalıyorum ama diğer iki çocuğum evde tek kalıyor. Bakacak kimse yok. Eşim bakıyor mecburen, bu sebepten dolayı çalışamıyor. Bu nedenle çok sıkıntı çekiyoruz. Çalışamadığı için hiçbir şey kazanamıyoruz. Kira, faturalar ve gıda ihtiyacımızı karşılayacak bir para yok elimizde. Devlet büyüklerimizden ve yardımsever vatandaşlardan destek bekliyorum." AA

Etiketler: sakarya, minik kuzey, lenfoma kanseri, kanser hastası
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