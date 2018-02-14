Minik kalplerden Afrin’deki askerlere hediye

Türk Silahlı Kuvvetlerince devam ettirilen Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e, binlerce kilometre uzaklarında bulunan minik kalplerden moral hediyeleri gönderildi.

Minikler, görev yapan asker ağabeylerine duygularını anlatan mektuplar yazdı, al bayrak rengini taşıyan tespit dizdi, hatta rahat uyuyabilmeleri için yastık bile yaptı.

“Oradaki askerlerimizin birçoğunun da çocuğu var”

Yediden yetmişe herkesin askerlere bir şeyler hazırlayarak moral verdiğini belirten Mavişehir’deki Lugo Kids’in Kurucu Temsilcisi Canan Tiryakigil, “Herkes askerlerimiz için bir şeyler yapıyor. Anneler yemekler yapıyor, sarmalar sarıp gönderiyor. Ama küçüklerin yaptığı şeyler daha anlamlı diye düşündüm. Çünkü savaşta olan askerlerimizin birçoğunun çocuğu da var. Yönetim ekibim de bu fikri coşkuyla karşıladı ve hızlıca hareket etmeye başladık. Çocuklara önce savaştan ziyade askerlerimizi anlattık, asker bilincini verdik. Askerlerin neler yaptıklarını, bizi nasıl koruduklarını aktardık. Bununla beraber askerleri anlatırken, onlar için materyaller hazırlamaya başladık. Önümüzdeki hafta da hazırladıklarımızı yerine ulaştıracağız” dedi.

Yastıklar hazırlayıp boyadılar

Okulda 2-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim gördüğünü belirten Tiryakigil, her yaş grubunun duygularını aktardığı hediyeler hazırlandığını söyledi.

Henüz okuma yazma bilmemeleri sebebiyle miniklerin duygularını öğretmenlerinin kaleme aldığı mektuplar ile dile getirdiğini ifade eden Tiryakigil, “2 yaş grubundaki çocuklarımız resim yaptılar. Daha küçük olduğu için onlar için biraz daha farklı, çizgileri karalama şeklinde ama o duyguları görmelisiniz. Kendi hissettiklerini mektuplara yazdılar. Ne hissediyorlarsa öğretmenleri onu kağıda döktüler. El baskısı ile defterler hazırladılar. Kendileri ne hissettiklerini anlattılar, öğretmenleri de yazdı. 3 yaş grubunda yine asker temalı anahtarlıklar hazırlandı, resimler yapıldı. 4 ve 5 yaş gurubu da tespihler yaptılar. Ayrıca askerlerimiz için yastıklar hazırlayarak, üzerlerini boyadılar” diye konuştu.

Askerlerin her gününü yazmaları için anı defteri

Canan Tiryakigil, miniklerin asker abilerinin her gün gösterdikleri kahramanlık ve mücadeleyi yazabilmeleri için asker ile Türk bayrağı temalı anı defterleri hazırladığını söyledi.

“Erkek çocuklarımız asker olmak istiyor”

Minik kalplerin duygularının kaleme alındığını mektuplara da değinen Tiryakigil, “Mektuplarda öyle güzel şeyler dile getirdiler ki bazıları asker olmak istediğini, bazıları onların yanlarında olmak istediğini, bazıları da onları çok sevdiğini anlattı. Hepimiz bunun, onlar için bir moral kaynağı olacağını ve okuduklarında kendilerini ailelerinin yanında hissedeceklerini düşünüyoruz. Çocuklarımız da askerleri hem çok seviyorlar hem de onlara özeniyorlar. Özellikle erkek çocuklarımız asker olmak istiyorlar” ifade etti.

“Ülkedeki en küçüklerin bile yanlarında olduklarını hissetsinler”

Okul Psikoloğu Serap Şengün de hazırlanan her bir materyalin askerlere moral olacağına inandıklarını belirterek, “Özellikle ülkemizde yediden yetmişe herkes askerlerimizin yanında ama bu küçük kalplerin, küçük çocukların onların yanında olmasının, askerlerimiz için çok büyük güç olduğuna inanıyoruz. Bütün ülke olarak en küçüklerimizin bile onların yanında olduğunu hissetmeleri, askerlerimizin hem motivasyon hem de moral olarak daha iyi hissetmelerini birazcık bile sağlasa, biz kurum olarak istediğimize ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Büyüyünce asker olmak istiyorlar

Büyüyünce asker olmak istediğini söyleyen minik erkeklerin yanı sıra kız çocukları da asker abilerinin yanında olduklarını ve onları çok sevdiklerini dile getirdi.

Küçük bir kalbi olsa da askerlerin yanında olabileceğini dile getiren 5 yaşındaki Yasmin Işık, “Askerler bizim toprağımızı, vatanımızı, çiçeklerimizi koruyorlar. Bir de çocuklarımızı koruyorlar. Bir de kalbimizi koruyorlar. Benim minik bir kalbim var ama onların yanında olabilirim” dedi.

Kaynak: İHA