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Buradasınız : » » Minik Halil kalp nakli bekliyor

Minik Halil kalp nakli bekliyor

Konya'da iki çocuklarını kalp yetmezliğinden kaybeden Devecioğlu ailesi, aynı hastalıktan rahatsız 1 yaşındaki oğulları için kalp nakli bekliyor.

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Minik Halil kalp nakli bekliyor

Konya'da iki çocuklarını kalp yetmezliğinden kaybeden Devecioğlu ailesinin 1 yaşındaki oğulları kalp nakli bekliyor.

Yaklaşık 17 yıl önce Leyla Devecioğlu'nun dayısının oğlu İbrahim Devecioğlu ile hayatını birleştirmesinin ardından Zeynep ve Zehra isimli iki kızları dünyaya geldi.

Çocuklarıyla mutlu bir yaşam sürdüren Devecioğlu ailesinin mutluluğuna kızlarına belirli aralıklarla kalp yetmezliği rahatsızlığı teşhisi konmasıyla gölge düştü.

Çift, kalp nakli yapılamadığı için kızları Zeynep'i 7, Zehra'yı ise 3,5 yaşındayken kaybetti. Kardeşleriyle aynı rahatsızlığı taşıyan ailenin tek çocuğu 1 yaşındaki Halil İbrahim, nakil yapılmazsa yaşamını yitirecek.

Tek istekleri oğullarının yaşaması

Ereğli ilçesinde yaşayan anne Leyla Devecioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, evlat acısının hiçbir şeye benzemediğini, oğlunun da kardeşleriyle aynı kaderi paylaşmasını istemediğini söyledi.

Nakil yapılmazsa yaşamını yitirecek olan oğlunu hastaneye düzenli kontrollere götürdüğünü anlatan Devecioğlu, "Çok acı yaşadım. Aynı acıyı tekrar yaşamak istemiyorum. Uyuduğunda kalbi duracak diye çok korkuyorum. Evladımın başından hiç ayrılmıyorum. Halil'in başında nöbet tutuyorum. Yetkililerden nakil için yardım bekliyorum." diye konuştu.

Baba İbrahim Devecioğlu ise tek isteklerinin oğlunun yaşaması olduğunu anlattı. Kızlarını kaybettikten sonra duygusallaştıklarını vurgulayan Devecioğlu, "Çocuğunuzun gözünüzün önünde ölüme sürüklenmesi çok acı bir durum. Lütfen bize yardım edin. Tek isteğimiz oğlumun gülen yüzü solmasın." dedi. AA

Etiketler: Konya, Kalp nakli, devecioğlu ailesi
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