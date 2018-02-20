Minik eller Mehmetçik için semaya kalktı

Kütahya'da il genelindeki okullarda Dumlupınar Üniversitesi'nin projesiyle, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kütahya İl Müftülüğü'nün ortak organizasyonu ile 'minik eller, Mehmetçik için dua' etkinliği düzenlendi.

Bahçelievler Mahallesi Şehit Hasan Yaşar İlkokulu'ndaki duaya Vali Yardımcısı Arif Yalçın, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile öğrenci velileri katıldı.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Bugün tüm ilkokullarında aynı saatte müftülüğümüz tarafından hazırlanan dua metnini öğrencilerimizle birlikte okuyarak, yüce yaratandan devletimizin ve milletimizin bakası için kahraman askerlerimizin muzafferiyeti için dua ettik ve 'amin' dedik" dedi.

Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, "Kütahya genelinde bütün il ve ilçelerde özellikle İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin katılacağı, şuan sınır ötesi harekatı yapan milli bütünlüğümüz ve güçlü Türkiye için mücadele eden Mehmetçik abilerine dua olsun diye onlara Allah’ın yardımını talep etsinler diye minik ellerle, masum ellerle bu dua programını tertipledik. Bu fikri Milli Eğitim Müdürlüğümüz sahiplendi.

Kütahya İl genelinde ve İlçelerde dahil olmak üzere bu etkinliğin oluşmasına öncülük ettiler. Yine İl Müftülüğümüz paydaş olarak dua metninin hazırlanmasında öncü rolü oynadı. Valiliğimizinde katkılarıyla Kütahya için güzel bir projeyi hep beraber başardığımızı düşünüyorum. Bizim ve şuanda burada olan çocukların yapabileceği tek şey Mehmetçiğe manevi destek vermektir" diye konuştu.

Daha sonra Şehit Hasan Yaşar İlkokulu'nun bir öğrencisi tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerin başarısı için dua okundu.

Kütahyalı öğrencilerin Mehmetçikler için okuduğu dua şöyle;

Allah’ım,

Minicik ve masum kalbimizle ellerimizi açtık

Sana yalvarıyoruz

Dualarımızı kabul eyle.

Allah’ım,

Milletimizin huzur ve istikbali için başlatılan

Zeytin dalı harekâtında kahraman ordumuzu muzaffer eyle

Ülkemizi düşman saldırılarından koru,

Bizleri ezansız, vatansız, bayraksız bırakma Allah’ım

Allah’ım,

Barış, huzur ve kardeşlik içinde yaşayalım diye

Afrin’de mücadele eden Mehmetçik abilerimizden yardımını esirgeme.

Onları düşmanın hile, tuzak ve kurşunlarından muhafaza eyle.

Bizleri gözeten, koruyan ve kollayan Rabbimiz,

Mazlumların ümidi, kimsesizlerin kimsesi,

Çaresizlerin çaresi olan milletimizi

Sen yardımsız bırakma

Allah’ım,

Hiçbir çocuğu arkadaşsız, kardeşsiz bırakma

Aç, susuz, annesiz, babasız ve vatansız bırakma

Ey çocukları çok seven Allah’ım,

Milletimizi her türlü kötülükten koru,

Bizleri, atalarımız gibi cesur, ve kahraman eyle

Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle

Allah’ım,

Geleceğimiz uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet eyle,

Gazilerimize şifalar ihsan eyle.

Bizi de onların emanet bıraktığı değerleri yaşatan nesiller eyle.

Kaynak: İHA