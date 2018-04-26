Minik Elif, üç boyutlu yazıcıyla yapılan gözlük sayesinde görüyor

Elif Ada Haydar 4 yaşında.

Doğuştan genetik bir rahatsızlık sebebiyle yüz bütünlüğü olmadan dünyaya geldi.

Gözündeki rahatsızlık, Türkiye'de ilk kez "üç boyutlu plastik" yazıcı kullanılarak üretilen gözlükle giderildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi'nin (METÜM) ortak çalışması sonucu minik Elif'e özel gözlük üretildi.

Hasan ve Meltem Haydar çifti, kızları dünyaya geldiğinde yüz bölgesinde bütünlük olmadığını fark etti. O andan itibaren hayatlarını tamamen kızları Elif Ada'nın sağlığına adadılar.

Anne Meltem Haydar, kızının 8 aylık dünyaya geldiğini ve sürekli hastanede geçen bir hamilelik dönemi atlattığını söylüyor.

"Hamilelik döneminde ultrason kontrollerinde yüzünü hiç göremedik. Doğduktan sonra Elif Ada'nın durumunu öğrendikten sonra yıkıldık. Eşimin bana ilk söylediğinde çok üzüldüm ama o benim çocuğum."

Haydar çifti tedavi için Ankara'ya gittiklerinde, kızlarının zeka ve duyu organlarıyla ilgili bir problemi olmadığını duyduklarında çok mutlu oldu.

"İyi ki bizim kızımız olmuş"

Elif Ada, gözündeki rahatsızlık nedeniyle 7 kez göz ameliyatı oldu. Son olarak çocuğun yüz yapısına göre gözlük yapıldı.

Elif Ada'nın bundan sonraki tedavisi 6 yaşından sonra yapılacak plastik ameliyatlarıyla devam edecek. Yüzün birleşmemesi nedeniyle kafatası, implant ve bazı estetik ameliyatlar olacak.

Anne Haydar, kızının yüzündeki görüntü nedeniyle hiçbir zaman isyan etmediklerini anlatıyor.

"Onu bize verilen bir hediye gibi düşündük. Ailelerimiz de öyle davrandılar. Elif Ada'da büyüdükçe çok farklı bir çocuk olduğunu gördük. Bir kızımız daha var ama Elif Ada gerçekten çok farklı. Kızımızda çok zeki bir çocuk. Okula da başladı. Kreşteki öğretmenleri de onun çok zeki ve uyumlu olduğunu söylüyorlar. İyi ki bizim kızımız olmuş diyoruz."

Baba Hasan Haydar, kızları henüz 15 günlükken ambulans uçakla tedavi için Ankara'ya geldiklerini ve tedavinin Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ettiğini söyledi.

Anne ve baba, Elif Ada'nın yüzüne olabilecek gözlükleri araştırdı. Daha sonra Almanya'dan bir gözlük temin ettiler. Ancak gözlük Elif'in odaklanma ve görme sorununu gideremedi.

"Tıp literatürüne kazandırmaktan dolayı çok mutluyuz"

Göz Hastalıkları Bölümü Op. Dr. Önder Ayyıldız, Elif Ada'nın yüze uyum ve estetik açıdan normal gözlükleri kullanamadığını söyledi.

"METÜM'ün hastanemizin kampüsü içerisinde olması bizim açımızdan avantajlı bir durum oldu. Üç boyutlu yazıcı teknolojisini bu hastada kullanabilir miyiz diye değerlendirdik. Gerekli çalışmalarımızı yaptık. Sonrasında hastamızın üç boyutlu görüntülemesi yapıldı. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarıldı. Başarılı bir yüz uyumunun sağlanmasıyla da gözlük tasarımı sağlandı. Gözlüğü ne kadar kullanacağına muayeneler esnasında karar vereceğiz."

Medikal Tasarım ve Üretim Merkezi (METÜM) Müdürü Doç. Dr. Simel Ayyıldız ise, bu üretimi yaptıkları için çok mutlu olduklarını anlattı.

"Bu üretimi yapmış olmaktan ve tıp literatürüne böyle güzel bir ürün kazandırmış olmaktan dolayı kendim ve ekibim adına çok büyük gurur duyuyorum. Elif Adayı sağlık ve mutlulukla kullanırken görmekten dolayı biz de çok mutlu oluyoruz."

Türkiye'de kayıtlara göre, Elif Ada gibi rahatsızlığı olan 5 vaka var. Bu 5 vakaların 4'ü akraba evliliği kaynaklı.

Kaynak: AA