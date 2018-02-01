Minibüsçü esnafından Afrin'deki Mehmetçik'e destek

Afyonkarahisar kent merkezinde faaliyet gösteren Karşıyaka Minibüs durağında çalışan minibüsçü esnafı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nın “Zeytin Dalı” harekatına destek amacıyla bir günlük kazançlarını Mehmetçiğe bağışlayacaklarını açıkladılar.

Açıklama öncesi durak sakinleri araçlarını Türk bayrakları ile donattılar. Karşıyaka Minibüs durağı şoförleri adına açıklama yapan Yakup Sivri, “Her zaman devletimizin ve hükümetimizin yanındayız” dedi.

“Her zaman devletimizin yanındayız”

Her zaman devletin ve hükümetin yanında olduklarını ifade eden Şoför Yakup Sivri, şöyle konuştu;

“Bu gün burada açıklama yapmamızın nedeni, devletimizin ve hükümetimizin başlattığı ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna destek olmak içindir. Biz Karşıyaka minibüs durağı olarak ‘Zeytin Dalı’ operasyonuna gönüllü asker olduğumuzu ve daime milletimizin yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum.

Ayrıca durak olarak arkadaşlarımız arasında Mehmetçiğimize destek olmak için bir günlük kazancımızı devletimize ve askerimize bağışlıyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi konu vatan ise ‘gerisi teferruattır’ diyerek Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanındayız. Her şey cennet vatanımız için.”

İHA