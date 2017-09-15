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Buradasınız : » » Milli tekvandocunun hedefi Avrupa şampiyonluğu

Milli tekvandocunun hedefi Avrupa şampiyonluğu

Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda bronz madalya kazanan Sude Bulut, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

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Milli tekvandocunun hedefi Avrupa şampiyonluğu

Tayvan'da bu yıl düzenlenen 29. Dünya Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda 73 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan milli tekvandocu Sude Bulut, gelecek yılki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefliyor.

Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Bulut, hedefi için antrenmanlarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Milli tekvandocu yaptığı açıklamada, babasının vefatının ardından tekvandoya hobi olarak başladığını, öğretmenleri ve antrenörlerinin desteğiyle başarılar elde ettiğini söyledi.

Bu yıl Alanya'da düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da birincilik elde ettiğini belirten Sude Bulut, "Tekvandoya hobi olarak başladım. Antrenörümün desteğiyle daha da yoğunlaştım. Şu anda önümde 2018 Avrupa Şampiyonası var. Buraya katılıp birinci olmak istiyorum. Daha sonra da 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyonluk elde etmek istiyorum." diye konuştu.

Etiketler: sude bulut, Tayvan, tekvando, Namık Kemal Üniversitesi
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