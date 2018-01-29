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Buradasınız : » » Milletvekilinden evinde buzağı besleyen çiftçiye teşekkür

Milletvekilinden evinde buzağı besleyen çiftçiye teşekkür

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, "Ümitcan" adını verdiği prematüre buzağıyı evinde besleyen çiftçi Turgay Türkmen'i ziyaret etti.

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Milletvekilinden evinde buzağı besleyen çiftçiye teşekkür

AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, kendi köyü de olan merkeze bağlı Çamdere köyünde çiftçilik yapan Turgay Türkmen'e, "Ümitcan" adını verdiği buzağının yaşaması için gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2018 yılını buzağı ölümleriyle mücadele yılı ilan ettiğini anımsatan Kavcıoğlu, Ümitcan adı verilen buzağının bu kampanyanın simgesi haline geldiğini ifade etti.

Kavcıoğlu, buzağıyı yaşatmak için büyük emek harcayan çiftçinin Bayburtlu ve kendi köylüsü olmasının da kendisini ayrıca sevindirdiğini dile getirdi.

Bütün çiftçilerin aynı duyarlılığı göstermesiyle Bakanlığın başlattığı kampanyanın amacına ulaşacağını vurgulayan Kavcıoğlu, kampanyanın, ülke çiftçisi için son derece önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

Türkmen de Milletvekili Kavcıoğlu'nun, olayın basına yansımasının ardından Meclis'ten kendisini aradığını belirterek, kendisine teşekkür etti.

Merkeze bağlı Çamdere köyünde çiftçilik yapan Türkmen, aralık ayı sonunda doğan prematüre buzağıyı yaşatabilmek için evine getirmiş, yaşamasını çok istediği için "Ümitcan" adını verdiği buzağıyı evinin bir odasında oluşturduğu bölümde beslemeye başlamıştı.

Çiftçi Türkmen'in bu davranışının haberleştirilmesinin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabı Twitter'dan teşekkür mesajı yayımlamıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: Bayburt, buzağı, çiftçi
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