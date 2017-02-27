Mide ağrısı diye gitti; 10 kilo hafifledi

Konya'da, mide ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının karnından 10 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine artan mide ağrısı şikayetiyle giden kadının yapılan tetkiklerinde, karnında büyük bir kitle tespit edildi.

Vakit kaybetmeden ameliyata alınan hastanın karnından 10 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Operasyonla ilgili bilgi veren hastanenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Balcı, hastanın nefes darlığı, kabızlık ve sık idrara çıkma gibi şikayetlerle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Özellikle son bir yıldır ağrıları artan hastanın 9 aylık hamile görünümünde olduğuna dikkati çeken Balcı, "Elle muayenede bile buradaki sert kitle hissedilebiliyordu. Yaklaşık 40 santimlik kitle, ultrason ekranına sığmıyordu. Kitleyi rahimle çıkardık. Kitle 10 kilogramdı. Hasta ameliyat sonrası 60 kilogramdan 50 kilograma düştü, şikayetleri sona erdi. Hastamız 'kuş gibi hafifledim' diyerek hastaneden ayrıldı." dedi. AA