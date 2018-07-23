Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadını bekliyor

Fındık hasat döneminin başlamasına sayılı günler kala kente gelen tarım işçileri, Ordu Valiliği tarafından hazırlanan konaklama alanlarında çadırlarını kuruyor.

Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçesinde bulunan konaklama alanları, tarım işçisi ailelerin çadırlarıyla dolmaya başladı. Tarım işçileri, 29 Temmuz'da başlayacak fındık sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor.

Altınordu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan konaklama alanında kadınlar sacta yufka pişirirken, gençler de çadırları kurma işlemini gerçekleştiriyor. Aile büyükleri ise alana gelen fındık üreticileri ile çalışma şartlarına ile ilgili görüşme yapıyor.

Şanlıurfa'dan gelen işçilerden Uğur Demir, geçimini çeşitli illerde mevsimlik tarım işlerinde çalışarak temin ettiğini söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır bölgeye fındık toplamak için geldiklerini ifade eden Demir, kendisinin de küçük yaştan beri fındık topladığını belirtti.

Demir, son 2-3 yıldır fındık toplanan bölgelerde "dayıbaşı" olduğunu anlatarak, "Bu fındık sezonunda da Ordu'ya 150 kişi getirdim. İnşallah bu insanlara burada iş ayarlayacağım" dedi.

Aynı şehirden gelen Ali Turbay da kendileri için her türlü imkanın sağlandığını belirterek, "Tek sıkıntımız su. Bu sorunu yetkililere ilettik. İnşallah çok kısa zamanda su problemimiz de kalmayacak" diye konuştu.

Fındık sezonundan umutlu olduğunu söyleyen Turbay, "En az bir ay fındık toplamayı umut ediyoruz. İnşallah sezon bizim için olumlu geçer" dedi.

Üniversite öğrencisi Aziz Demir de ailesine katkı sağlamak için tatilde tarım işlerinde çalıştığını söyledi.

Geçen yıl ürün fazlalığı dolayısıyla çalıştıkları gün sayısının fazla olduğunu, buna bağlı olarak da çok kazandıklarını belirten Demir, "Bu sene fındığın az olduğunu öğrendik. Buna rağmen rızkımızı çıkartmak için buraya geldik" dedi.

İşçilere modern konaklama alanları inşa edildi

Ordu Valisi Seddar Yavuz, mevsimlik tarım işçileri için modern konaklama alanları inşa edildiğini söyledi.

Yavuz, yaptığı açıklamada, fındık hasat sezonu nedeniyle kente gelen mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda konaklamalarını sağlamak için bütün hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Saraycık Mahallesi'nde oluşturulan alan ile ilgili Yavuz, şu bilgileri paylaştı:

"Yaklaşan fındık hasadı öncesinde, Altınordu Saraycık Mahallesi'nde yaklaşık 14 dönümlük alanda mevsimlik işçiler için modern konaklama alanı inşa edildi. Geçen yıl 5 derslik olan okul binası 8 dersliğe, 20 olan tuvalet sayısı 36'ya, 10 olan banyo kapasitesi 16'ya çıkarıldı. Çamaşırhane ve çeşmeler kullanıma hazır hale getirildi. Benzer çalışmayı diğer ilçelerimizde de gerçekleştirdik."

Yavuz, fındık bahçelerinde 16 yaşından küçük çocuk işçilerin çalıştırılmasının yasak olduğunu anımsatarak, şunları dedi:

"Her yıl fındık hasat döneminin gelmesi ile birlikte Türkiye'nin çeşitli illerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, beraberinde çocuklarını da yanlarında getiriyorlar. Bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi açılacak olan kurslarla, öncelikle 16 yaşından küçük ve çalıştırılması yasak olan öğrencilere yönelik tamamlayıcı ve destekleyici eğitimler, sosyal ve kültürel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine yardımcı olabilmek adına çalışmalar yapılacak."

Kaynak: AA