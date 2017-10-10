Metrelerce yüksekte ekmeklerinin peşindeler

Van ile Siirt arasında elektrik aktarımını sağlayacak yüksek gerilim hattında çalışan işçiler, metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde birçok riski göze alarak görev yapıyor.

Türkiye Elektrik İletişim A.Ş (TEİAŞ) tarafından iki il arasında kurulan yüksek gerilim hattında çalışan yaklaşık 160 işçi, sabahın ilk ışıklarıyla görev bölgelerine dağılıyor.

İşe başlamadan güvenlik tedbirlerini alan işçiler, metrelerce yükseklikte tel ve direklerin üzerinde birçok riski göze alarak yüksek gerilim hattında çalışma yürütüyor.

Enerji nakil hattı çalışması yapan firmanın ekip şeflerinden Selami Dipköy, yaklaşık 2,5 ay önce başladıkları işin 1,5 ay daha süreceğini söyledi.

Nakil hattında çalışan işçilerin büyük bölümünün Ordulu olduğunu belirten Dipköy, "Bu meslek bize dedelerimizden kaldı. Yaşadığımız yerdeki insanların büyük bölümü bu işten ekmek yiyor. İşimiz çok riskli ancak tedbirler doğru alınırsa risk en aza indiriliyor." dedi.

"Bize her şey çok sıradan geliyor artık"

Ordulu işçilerden Mehmet Yaman ise ekmeklerinin peşinde diyar diyar gezdiklerini ifade etti.

Yapacakları işe başlamadan nakil hattında tüm tedbirleri almaya çalıştıklarını anlatan Yaman, şöyle konuştu:

"Bazen tellerin üstünde yürüyoruz bazen de bir kafesin içinde çalışıyoruz. Yüksekliğin 70 metreyi bulduğu yerlerde de görev yapıyoruz. Düştün mü gittin, düşmedin mi yaşıyorsun, mutlusun. Yanımızda çok düşenler hatta yaşamını yitiren arkadaşlarımız oldu ama alışkanlıktan mıdır bilmem bize her şey çok sıradan geliyor artık."

"Bizi örümcek adama benzetiyorlar"

Yaman, işe ilk başladığında korktuğunu ancak işi öğrendikçe zamanla alıştığını dile getirdi.

İşe başladıktan bir süre sonra sanki başına hiçbir şey gelmeyecekmiş gibi çalıştığını vurgulayan Yaman, "Ama ailelerimiz bu işi yapmamızı istemiyor, hatta karşı çıkıyor. Sık sık arayıp durumumuzu soruyorlar. Bizi ilk kez görenler ise çok şaşırıyor. Örümcek adama benzetiyorlar. 'Milyarlar verseler bu işi yapmam' diyenler oluyor." dedi.

Yaman, işini severek yaptığını, "yükseklerde manzaranın da güzel olduğunu" söyledi.

Yükseğe çıkınca her şeyin ayaklarının altına serildiğini belirten Yaman, "Özellikle burada fotoğraf çekip sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Herkes nerede ve nasıl çektiğimizi soruyor. İlgi görmek keyifli oluyor." diye konuştu.